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В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля - РИА Новости, 22.07.2024
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07:25 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/dtp-1961124031.html
В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля
В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля - РИА Новости, 22.07.2024
В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля
Пять человек пострадали в результате опрокидывания в кювет автомобиля, которым управлял водитель без прав в Приморье, один из пострадавших находится в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:25
2024-07-22T07:25
происшествия
уссурийск
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате опрокидывания в кювет автомобиля, которым управлял водитель без прав в Приморье, один из пострадавших находится в реанимации, сообщает краевая прокуратура. "22 июля 2024 года житель г. Уссурийска, не имеющий водительского удостоверения, управлял Toyota Mark X и на 92 км автодороги "Осиновка - Рудная пристань" совершил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получил водитель, 1991 г.р., и его четверо пассажиров, один из которых находится в реанимации", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство организовало проверку по факту инцидента.
https://ria.ru/20240721/dtp-1961086325.html
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происшествия, уссурийск, россия, приморский край
Происшествия, Уссурийск, Россия, Приморский край
В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля

В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании в кювет автомобиля

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате опрокидывания в кювет автомобиля, которым управлял водитель без прав в Приморье, один из пострадавших находится в реанимации, сообщает краевая прокуратура.
"22 июля 2024 года житель г. Уссурийска, не имеющий водительского удостоверения, управлял Toyota Mark X и на 92 км автодороги "Осиновка - Рудная пристань" совершил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получил водитель, 1991 г.р., и его четверо пассажиров, один из которых находится в реанимации", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовиком
Вчера, 21:11
Надзорное ведомство организовало проверку по факту инцидента.
 
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