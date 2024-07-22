https://ria.ru/20240722/dtp-1961124031.html
В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля
В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля - РИА Новости, 22.07.2024
В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля
Пять человек пострадали в результате опрокидывания в кювет автомобиля, которым управлял водитель без прав в Приморье, один из пострадавших находится в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:25
2024-07-22T07:25
2024-07-22T07:25
происшествия
уссурийск
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате опрокидывания в кювет автомобиля, которым управлял водитель без прав в Приморье, один из пострадавших находится в реанимации, сообщает краевая прокуратура. "22 июля 2024 года житель г. Уссурийска, не имеющий водительского удостоверения, управлял Toyota Mark X и на 92 км автодороги "Осиновка - Рудная пристань" совершил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получил водитель, 1991 г.р., и его четверо пассажиров, один из которых находится в реанимации", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство организовало проверку по факту инцидента.
https://ria.ru/20240721/dtp-1961086325.html
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происшествия, уссурийск, россия, приморский край
Происшествия, Уссурийск, Россия, Приморский край
В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля
В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании в кювет автомобиля