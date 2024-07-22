https://ria.ru/20240722/dtp-1961124031.html

В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля

В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля - РИА Новости, 22.07.2024

В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля

Пять человек пострадали в результате опрокидывания в кювет автомобиля, которым управлял водитель без прав в Приморье, один из пострадавших находится в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T07:25

2024-07-22T07:25

2024-07-22T07:25

происшествия

уссурийск

россия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате опрокидывания в кювет автомобиля, которым управлял водитель без прав в Приморье, один из пострадавших находится в реанимации, сообщает краевая прокуратура. "22 июля 2024 года житель г. Уссурийска, не имеющий водительского удостоверения, управлял Toyota Mark X и на 92 км автодороги "Осиновка - Рудная пристань" совершил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получил водитель, 1991 г.р., и его четверо пассажиров, один из которых находится в реанимации", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство организовало проверку по факту инцидента.

https://ria.ru/20240721/dtp-1961086325.html

уссурийск

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уссурийск, россия, приморский край