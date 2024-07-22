https://ria.ru/20240722/dron-1961226126.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина
В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина - РИА Новости, 22.07.2024
В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина
Женщина ранена при атаке дрона-камикадзе ВСУ на социальный объект в городе Грайворон, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:37
2024-07-22T14:37
2024-07-22T17:16
специальная военная операция на украине
белгородская область
грайворон
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Женщина ранена при атаке дрона-камикадзе ВСУ на социальный объект в городе Грайворон, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Ранен один сотрудник. Женщине с сотрясением головного мозга врачи Грайворонской ЦРБ оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков.По словам главы региона, дрон сдетонировал возле окна на втором этаже здания. В помещении повреждены входная группа и два кабинета, также выбиты окна на трех этажах. Оперативные службы работают на месте, подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240722/donetsk-1961216770.html
белгородская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, грайворон, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Грайворон, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина
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