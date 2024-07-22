https://ria.ru/20240722/donetsk-1961224329.html

Число пострадавших при ракетном обстреле Донецка увеличилось до пяти

Число пострадавших при ракетном обстреле Донецка увеличилось до пяти - РИА Новости, 22.07.2024

Число пострадавших при ракетном обстреле Донецка увеличилось до пяти

Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Донецка увеличилось до пяти, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:29

2024-07-22T14:29

2024-07-22T14:30

донецк

калининский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Донецка увеличилось до пяти, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что один мирный житель погиб, четверо пострадали при обстреле украинскими войсками густонаселенных районов Донецка высокоточными ракетами HIMARS. "Город Донецк, Киевский район: по проспекту Киевскому ранены женщины 1937, 1986 и 1990 годов рождения; Калининский район: по проспекту Красногвардейскому ранены два учителя - женщины 1993 и 1965 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщило, что в понедельник в 11:45 мск украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому и Калининскому районам Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.

https://ria.ru/20240722/donetsk-1961198362.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

калининский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, калининский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия