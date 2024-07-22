Число пострадавших при ракетном обстреле Донецка увеличилось до пяти
При обстреле Донецка ракетами HIMARS пострадали пять человек
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Донецка увеличилось до пяти, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что один мирный житель погиб, четверо пострадали при обстреле украинскими войсками густонаселенных районов Донецка высокоточными ракетами HIMARS.
При украинском обстреле Донецка погибла женщина
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"Город Донецк, Киевский район: по проспекту Киевскому ранены женщины 1937, 1986 и 1990 годов рождения; Калининский район: по проспекту Красногвардейскому ранены два учителя - женщины 1993 и 1965 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее представительство сообщило, что в понедельник в 11:45 мск украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому и Калининскому районам Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
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