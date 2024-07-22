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Число пострадавших при ракетном обстреле Донецка увеличилось до пяти - РИА Новости, 22.07.2024
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14:29 22.07.2024 (обновлено: 14:30 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/donetsk-1961224329.html
Число пострадавших при ракетном обстреле Донецка увеличилось до пяти
Число пострадавших при ракетном обстреле Донецка увеличилось до пяти - РИА Новости, 22.07.2024
Число пострадавших при ракетном обстреле Донецка увеличилось до пяти
Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Донецка увеличилось до пяти, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:29
2024-07-22T14:30
донецк
калининский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Донецка увеличилось до пяти, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что один мирный житель погиб, четверо пострадали при обстреле украинскими войсками густонаселенных районов Донецка высокоточными ракетами HIMARS. "Город Донецк, Киевский район: по проспекту Киевскому ранены женщины 1937, 1986 и 1990 годов рождения; Калининский район: по проспекту Красногвардейскому ранены два учителя - женщины 1993 и 1965 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщило, что в понедельник в 11:45 мск украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому и Калининскому районам Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
https://ria.ru/20240722/donetsk-1961198362.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
калининский район
донецкая народная республика
россия
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донецк, калининский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Число пострадавших при ракетном обстреле Донецка увеличилось до пяти

При обстреле Донецка ракетами HIMARS пострадали пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Донецка увеличилось до пяти, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что один мирный житель погиб, четверо пострадали при обстреле украинскими войсками густонаселенных районов Донецка высокоточными ракетами HIMARS.
Последствия обстрела Киевского района Донецка. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
При украинском обстреле Донецка погибла женщина
Вчера, 13:08
"Город Донецк, Киевский район: по проспекту Киевскому ранены женщины 1937, 1986 и 1990 годов рождения; Калининский район: по проспекту Красногвардейскому ранены два учителя - женщины 1993 и 1965 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее представительство сообщило, что в понедельник в 11:45 мск украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому и Калининскому районам Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ДонецкКалининский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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