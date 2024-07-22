https://ria.ru/20240722/dnr-1961244068.html
В ДНР за неделю погибли девять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли девять мирных жителей - РИА Новости, 22.07.2024
В ДНР за неделю погибли девять мирных жителей
Девять мирных жителей погибли в ДНР с 15 по 21 июля из-за действий украинских войск, еще 35 человек пострадали, в том числе двое детей, сообщил аппарат... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:33
2024-07-22T15:33
2024-07-22T15:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли в ДНР с 15 по 21 июля из-за действий украинских войск, еще 35 человек пострадали, в том числе двое детей, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении, приводится инфографика, согласно которой с 15 по 21 июля погибли девять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 35, в том числе два ребенка. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9351 человека, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за всё время составило 14 192, среди них 911 детей.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
донецкая народная республика
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Последствия взрыва в многоквартирном доме в Макеевке
Три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Макеевке в ДНР, причины взрыва устанавливаются, сообщили в городской администрации.
В результате взрыва пострадали конструкции здания, остекление этого и соседних домов.
2024-07-22T15:33
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю погибли девять мирных жителей
Аппарат омбудсмена: в ДНР за неделю погибли девять мирных жителей, 35 пострадали