https://ria.ru/20240722/desantniki-1961117956.html

Российские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Российские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.07.2024

Российские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ и сорвали ротацию противника к... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T05:08

2024-07-22T05:08

2024-07-22T06:10

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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ и сорвали ротацию противника к северо-западу от Вербового Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы ударных БПЛА Новороссийских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и сорвали ротацию противника к северо-западу от Вербового", - рассказали в МО. Уточняется, что в зависимости от задачи на FPV-дроны устанавливаются различные типы снарядов с фугасным или кумулятивным зарядом, а на квадрокоптеры с устройствами для сброса боеприпасов крепятся выстрелы осколочные гранатометные (ВОГ) от автоматического гранатомета или ручные осколочные гранаты. "Подразделения БПЛА десантников оснащены самыми современными беспилотниками, которые своевременно и бесперебойно поставляются в подразделения. Операторы беспилотников круглосуточно, днем и ночью, обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели", - пояснили в оборонном ведомстве. В оборонном ведомстве отметили, что Новороссийские разведчики с помощью БПЛА различного типа за прошедшую неделю нанесли несколько десятков точных ударов по опорным пунктам противника в Запорожской области.

https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1961095981.html

https://ria.ru/20240721/ukraina-1961043445.html

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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность