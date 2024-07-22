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Российские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.07.2024
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05:08 22.07.2024 (обновлено: 06:10 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/desantniki-1961117956.html
Российские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Российские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.07.2024
Российские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Операторы БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ и сорвали ротацию противника к... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:08
2024-07-22T06:10
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ и сорвали ротацию противника к северо-западу от Вербового Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы ударных БПЛА Новороссийских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и сорвали ротацию противника к северо-западу от Вербового", - рассказали в МО. Уточняется, что в зависимости от задачи на FPV-дроны устанавливаются различные типы снарядов с фугасным или кумулятивным зарядом, а на квадрокоптеры с устройствами для сброса боеприпасов крепятся выстрелы осколочные гранатометные (ВОГ) от автоматического гранатомета или ручные осколочные гранаты. "Подразделения БПЛА десантников оснащены самыми современными беспилотниками, которые своевременно и бесперебойно поставляются в подразделения. Операторы беспилотников круглосуточно, днем и ночью, обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели", - пояснили в оборонном ведомстве. В оборонном ведомстве отметили, что Новороссийские разведчики с помощью БПЛА различного типа за прошедшую неделю нанесли несколько десятков точных ударов по опорным пунктам противника в Запорожской области.
https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1961095981.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

МО: операторы БПЛА ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северо-западу от Вербового

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ и сорвали ротацию противника к северо-западу от Вербового Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Операторы ударных БПЛА Новороссийских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и сорвали ротацию противника к северо-западу от Вербового", - рассказали в МО.
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Уточняется, что в зависимости от задачи на FPV-дроны устанавливаются различные типы снарядов с фугасным или кумулятивным зарядом, а на квадрокоптеры с устройствами для сброса боеприпасов крепятся выстрелы осколочные гранатометные (ВОГ) от автоматического гранатомета или ручные осколочные гранаты.
"Подразделения БПЛА десантников оснащены самыми современными беспилотниками, которые своевременно и бесперебойно поставляются в подразделения. Операторы беспилотников круглосуточно, днем и ночью, обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели", - пояснили в оборонном ведомстве.
В оборонном ведомстве отметили, что Новороссийские разведчики с помощью БПЛА различного типа за прошедшую неделю нанесли несколько десятков точных ударов по опорным пунктам противника в Запорожской области.
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