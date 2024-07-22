https://ria.ru/20240722/dagestan-1961320043.html

В Дагестане задержали 13 человек за драку на городском пляже

В Дагестане задержали 13 человек за драку на городском пляже - РИА Новости, 22.07.2024

В Дагестане задержали 13 человек за драку на городском пляже

Полицейские задержали 13 участников драки на городском пляже в дагестанском Избербаше, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T20:00

2024-07-22T20:00

2024-07-22T20:28

происшествия

избербаш

россия

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МАХАЧКАЛА, 22 июл — РИА Новости. Полицейские задержали 13 участников драки на городском пляже в дагестанском Избербаше, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Двадцать первого июля в 21:00 (мск) в дежурную часть полиции Избербаша поступило сообщение о том, что "на городском пляже массовая драка". На место были направлены полицейские наряды полка ППС. Дебош был пресечен, а 13 активных участников потасовки доставлены в отдел", — подчеркнули в ведомстве.Установлено, что несколько гостей республики поссорились между собой из-за лезгинки. Мужчины грубо нарушали общественный порядок, выражаясь при этом нецензурно. Другие отдыхающие сделали им замечание, из-за чего конфликт лишь усилился и перерос в драку. "Действительно ли с исполнением лезгинки было что-то не так, или мнение было предвзятым, сейчас сказать сложно, поскольку участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения", — отметили в МВД.В отношении всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

https://ria.ru/20240426/draka-1942634004.html

избербаш

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происшествия, избербаш, россия