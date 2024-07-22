Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали 13 человек за драку на городском пляже - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 22.07.2024 (обновлено: 20:28 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/dagestan-1961320043.html
В Дагестане задержали 13 человек за драку на городском пляже
В Дагестане задержали 13 человек за драку на городском пляже - РИА Новости, 22.07.2024
В Дагестане задержали 13 человек за драку на городском пляже
Полицейские задержали 13 участников драки на городском пляже в дагестанском Избербаше, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:00
2024-07-22T20:28
происшествия
избербаш
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
МАХАЧКАЛА, 22 июл — РИА Новости. Полицейские задержали 13 участников драки на городском пляже в дагестанском Избербаше, сообщили в пресс-службе МВД республики. &quot;Двадцать первого июля в 21:00 (мск) в дежурную часть полиции Избербаша поступило сообщение о том, что &quot;на городском пляже массовая драка&quot;. На место были направлены полицейские наряды полка ППС. Дебош был пресечен, а 13 активных участников потасовки доставлены в отдел&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Установлено, что несколько гостей республики поссорились между собой из-за лезгинки. Мужчины грубо нарушали общественный порядок, выражаясь при этом нецензурно. Другие отдыхающие сделали им замечание, из-за чего конфликт лишь усилился и перерос в драку. "Действительно ли с исполнением лезгинки было что-то не так, или мнение было предвзятым, сейчас сказать сложно, поскольку участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения", — отметили в МВД.В отношении всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве.
https://ria.ru/20240426/draka-1942634004.html
избербаш
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, избербаш, россия
Происшествия, Избербаш, Россия
В Дагестане задержали 13 человек за драку на городском пляже

В Дагестане задержали 13 человек за участие в массовой драке на городском пляже

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 июл — РИА Новости. Полицейские задержали 13 участников драки на городском пляже в дагестанском Избербаше, сообщили в пресс-службе МВД республики.
«

"Двадцать первого июля в 21:00 (мск) в дежурную часть полиции Избербаша поступило сообщение о том, что "на городском пляже массовая драка". На место были направлены полицейские наряды полка ППС. Дебош был пресечен, а 13 активных участников потасовки доставлены в отдел", — подчеркнули в ведомстве.

Установлено, что несколько гостей республики поссорились между собой из-за лезгинки. Мужчины грубо нарушали общественный порядок, выражаясь при этом нецензурно. Другие отдыхающие сделали им замечание, из-за чего конфликт лишь усилился и перерос в драку.
«
"Действительно ли с исполнением лезгинки было что-то не так, или мнение было предвзятым, сейчас сказать сложно, поскольку участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения", — отметили в МВД.
В отношении всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве.
Граждане Республики Узбекистан, устроившие массовую драку в Туапсе - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России
26 апреля, 21:54
 
ПроисшествияИзбербашРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала