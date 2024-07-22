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Чистякова-Ионова объяснила странное поведение на концерте - РИА Новости, 22.07.2024
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Шоубиз
 
21:45 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/chistjakova-ionova-1961333317.html
Чистякова-Ионова объяснила странное поведение на концерте
Чистякова-Ионова объяснила странное поведение на концерте - РИА Новости, 22.07.2024
Чистякова-Ионова объяснила странное поведение на концерте
Певица Наталья Чистякова-Ионова прокомментировала свое выступление в Красноярске на Дне металлурга, назвав причиной странного поведения на сцене прием... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:45
2024-07-22T21:45
шоубиз
красноярск
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Певица Наталья Чистякова-Ионова прокомментировала свое выступление в Красноярске на Дне металлурга, назвав причиной странного поведения на сцене прием антидепрессантов и снотворных. &quot;Я с 14 лет на сцене и всегда откровенна со своим зрителем, поэтому хочу вам рассказать, как оказалась в такой ситуации на концерте в Красноярске… У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства: снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня&quot;, - написала Ионова в своем аккаунте в Instagram*.Певица заявила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса. Ионова потеряла бабушку Лидию, которая воспитывала ее, одновременно начался конфликт исполнительницы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым. "Мне очень жаль, что расстроила вас… Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня - вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас", - добавила она. Ионова отметила, что преодолеть трудности ей помогают семья и друзья. "Спасибо за поддержку тем, кто написал и поддержал. Берегите, пожалуйста, своих близких, возможно, именно сейчас им нужна ваша поддержка", - заключила певица. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что Ионова странно вела себя на Дне металлурга в Красноярске, едва не сорвав концерт. После этого инцидента Максим Фадеев заявил, что Ионова не является частью группы Глюк'oZa, в ближайшее время будет подан иск, который лишит ее возможности использовать этот псевдоним и музыку Фадеева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240722/uspenskaja-1961275310.html
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красноярск, россия, максим фадеев
Шоубиз, Красноярск, Россия, Максим Фадеев
Чистякова-Ионова объяснила странное поведение на концерте

Чистякова-Ионова объяснила странное поведение на сцене приемом антидепрессантов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Наталья Чистякова-Ионова
Певица Наталья Чистякова-Ионова - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певица Наталья Чистякова-Ионова . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Певица Наталья Чистякова-Ионова прокомментировала свое выступление в Красноярске на Дне металлурга, назвав причиной странного поведения на сцене прием антидепрессантов и снотворных.
«

"Я с 14 лет на сцене и всегда откровенна со своим зрителем, поэтому хочу вам рассказать, как оказалась в такой ситуации на концерте в Красноярске… У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства: снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня", - написала Ионова в своем аккаунте в Instagram*.

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Певица заявила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса. Ионова потеряла бабушку Лидию, которая воспитывала ее, одновременно начался конфликт исполнительницы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым.
«
"Мне очень жаль, что расстроила вас… Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня - вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас", - добавила она.
Ионова отметила, что преодолеть трудности ей помогают семья и друзья.
«
"Спасибо за поддержку тем, кто написал и поддержал. Берегите, пожалуйста, своих близких, возможно, именно сейчас им нужна ваша поддержка", - заключила певица.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что Ионова странно вела себя на Дне металлурга в Красноярске, едва не сорвав концерт. После этого инцидента Максим Фадеев заявил, что Ионова не является частью группы Глюк'oZa, в ближайшее время будет подан иск, который лишит ее возможности использовать этот псевдоним и музыку Фадеева.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизКрасноярскРоссияМаксим Фадеев
 
 
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