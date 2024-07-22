https://ria.ru/20240722/chistjakova-ionova-1961333317.html

Чистякова-Ионова объяснила странное поведение на концерте

Чистякова-Ионова объяснила странное поведение на концерте - РИА Новости, 22.07.2024

Чистякова-Ионова объяснила странное поведение на концерте

Певица Наталья Чистякова-Ионова прокомментировала свое выступление в Красноярске на Дне металлурга, назвав причиной странного поведения на сцене прием... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T21:45

2024-07-22T21:45

2024-07-22T21:45

шоубиз

красноярск

россия

максим фадеев

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Певица Наталья Чистякова-Ионова прокомментировала свое выступление в Красноярске на Дне металлурга, назвав причиной странного поведения на сцене прием антидепрессантов и снотворных. "Я с 14 лет на сцене и всегда откровенна со своим зрителем, поэтому хочу вам рассказать, как оказалась в такой ситуации на концерте в Красноярске… У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства: снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня", - написала Ионова в своем аккаунте в Instagram*.Певица заявила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса. Ионова потеряла бабушку Лидию, которая воспитывала ее, одновременно начался конфликт исполнительницы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым. "Мне очень жаль, что расстроила вас… Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня - вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас", - добавила она. Ионова отметила, что преодолеть трудности ей помогают семья и друзья. "Спасибо за поддержку тем, кто написал и поддержал. Берегите, пожалуйста, своих близких, возможно, именно сейчас им нужна ваша поддержка", - заключила певица. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что Ионова странно вела себя на Дне металлурга в Красноярске, едва не сорвав концерт. После этого инцидента Максим Фадеев заявил, что Ионова не является частью группы Глюк'oZa, в ближайшее время будет подан иск, который лишит ее возможности использовать этот псевдоним и музыку Фадеева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240722/uspenskaja-1961275310.html

https://ria.ru/20240722/ivleeva-1961293106.html

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красноярск, россия, максим фадеев