Чистякова-Ионова объяснила странное поведение на концерте
Чистякова-Ионова объяснила странное поведение на сцене приемом антидепрессантов
Певица Наталья Чистякова-Ионова . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Певица Наталья Чистякова-Ионова прокомментировала свое выступление в Красноярске на Дне металлурга, назвав причиной странного поведения на сцене прием антидепрессантов и снотворных.
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"Я с 14 лет на сцене и всегда откровенна со своим зрителем, поэтому хочу вам рассказать, как оказалась в такой ситуации на концерте в Красноярске… У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства: снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня", - написала Ионова в своем аккаунте в Instagram*.
Певица заявила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса. Ионова потеряла бабушку Лидию, которая воспитывала ее, одновременно начался конфликт исполнительницы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым.
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"Мне очень жаль, что расстроила вас… Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня - вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас", - добавила она.
Ионова отметила, что преодолеть трудности ей помогают семья и друзья.
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"Спасибо за поддержку тем, кто написал и поддержал. Берегите, пожалуйста, своих близких, возможно, именно сейчас им нужна ваша поддержка", - заключила певица.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что Ионова странно вела себя на Дне металлурга в Красноярске, едва не сорвав концерт. После этого инцидента Максим Фадеев заявил, что Ионова не является частью группы Глюк'oZa, в ближайшее время будет подан иск, который лишит ее возможности использовать этот псевдоним и музыку Фадеева.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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