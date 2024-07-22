https://ria.ru/20240722/butovo-1961125243.html

На юго-западе Москвы завершили реконструкцию газорегуляторного пункта

На юго-западе Москвы завершили реконструкцию газорегуляторного пункта - РИА Новости, 22.07.2024

На юго-западе Москвы завершили реконструкцию газорегуляторного пункта

Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) "Кооперативный", обеспечивающего газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора в Южном Бутове,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T07:41

2024-07-22T07:41

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) "Кооперативный", обеспечивающего газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора в Южном Бутове, завершена в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газорегуляторного пункта (ГРП) "Кооперативный", обеспечивающего газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Южное Бутово. Он находится во дворе жилого дома на улице 2-й Горловской", - говорится в сообщении. ГРП "Кооперативный" работает с 1978 года и нуждался в модернизации. Сотрудники АО "Мосгаз" установили шкафной ГРП отечественного производства, который отличается высокой степенью надежности и пониженным уровнем шума. "Оборудование для ГРП изготавливается на собственном предприятии столичных газовиков, где организован полный процесс производства. Это значительно сокращает сроки разработки и сборки техники. К 2030 году планируется выпустить более 450 единиц современных газорегуляторных устройств", - добавили на сайте. Ожидается, что обновление ГРП позволит обеспечить безопасность, комфорт на станциях, а также моментальное реагирование на возникновение нештатной ситуации с помощью систем удаленного мониторинга.

https://ria.ru/20240719/biryukov-1960638005.html

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москва, мосгаз, городское хозяйство москвы, общество