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На юго-западе Москвы завершили реконструкцию газорегуляторного пункта
На юго-западе Москвы завершили реконструкцию газорегуляторного пункта - РИА Новости, 22.07.2024
На юго-западе Москвы завершили реконструкцию газорегуляторного пункта
Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) "Кооперативный", обеспечивающего газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора в Южном Бутове,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:41
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) "Кооперативный", обеспечивающего газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора в Южном Бутове, завершена в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газорегуляторного пункта (ГРП) "Кооперативный", обеспечивающего газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Южное Бутово. Он находится во дворе жилого дома на улице 2-й Горловской", - говорится в сообщении. ГРП "Кооперативный" работает с 1978 года и нуждался в модернизации. Сотрудники АО "Мосгаз" установили шкафной ГРП отечественного производства, который отличается высокой степенью надежности и пониженным уровнем шума. "Оборудование для ГРП изготавливается на собственном предприятии столичных газовиков, где организован полный процесс производства. Это значительно сокращает сроки разработки и сборки техники. К 2030 году планируется выпустить более 450 единиц современных газорегуляторных устройств", - добавили на сайте. Ожидается, что обновление ГРП позволит обеспечить безопасность, комфорт на станциях, а также моментальное реагирование на возникновение нештатной ситуации с помощью систем удаленного мониторинга.
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москва, мосгаз, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы, Общество
На юго-западе Москвы завершили реконструкцию газорегуляторного пункта
В Южном Бутове модернизировали газорегуляторный пункт "Кооперативный"
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) "Кооперативный", обеспечивающего газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора в Южном Бутове, завершена в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газорегуляторного пункта (ГРП) "Кооперативный", обеспечивающего газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Южное Бутово. Он находится во дворе жилого дома на улице 2-й Горловской", - говорится в сообщении.
ГРП "Кооперативный" работает с 1978 года и нуждался в модернизации. Сотрудники АО "Мосгаз
" установили шкафной ГРП отечественного производства, который отличается высокой степенью надежности и пониженным уровнем шума.
"Оборудование для ГРП изготавливается на собственном предприятии столичных газовиков, где организован полный процесс производства. Это значительно сокращает сроки разработки и сборки техники. К 2030 году планируется выпустить более 450 единиц современных газорегуляторных устройств", - добавили на сайте.
Ожидается, что обновление ГРП позволит обеспечить безопасность, комфорт на станциях, а также моментальное реагирование на возникновение нештатной ситуации с помощью систем удаленного мониторинга.