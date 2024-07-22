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В Ростовской области потушили пожар после падения обломков БПЛА

В Ростовской области потушили пожар после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 22.07.2024

В Ростовской области потушили пожар после падения обломков БПЛА

Пострадавших нет после падения обломков БПЛА в Ростовской области, на нескольких участках горела трава, пожары потушены, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T07:56

2024-07-22T07:56

2024-07-22T08:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

россия

василий голубев

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ВОЛГОГРАД, 22 июл – РИА Новости. Пострадавших нет после падения обломков БПЛА в Ростовской области, на нескольких участках горела трава, пожары потушены, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.В понедельник пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 47 украинских беспилотников над Ростовской областью."В результате падения обломков никто не пострадал. На нескольких участках произошло возгорание сухой растительности, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами", - написал Голубев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, ростовская область, россия, василий голубев