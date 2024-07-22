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В Ростовской области потушили пожар после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:56 22.07.2024 (обновлено: 08:00 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/bpla-1961125751.html
В Ростовской области потушили пожар после падения обломков БПЛА
В Ростовской области потушили пожар после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 22.07.2024
В Ростовской области потушили пожар после падения обломков БПЛА
Пострадавших нет после падения обломков БПЛА в Ростовской области, на нескольких участках горела трава, пожары потушены, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:56
2024-07-22T08:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
россия
василий голубев
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ВОЛГОГРАД, 22 июл – РИА Новости. Пострадавших нет после падения обломков БПЛА в Ростовской области, на нескольких участках горела трава, пожары потушены, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.В понедельник пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 47 украинских беспилотников над Ростовской областью."В результате падения обломков никто не пострадал. На нескольких участках произошло возгорание сухой растительности, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами", - написал Голубев.
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происшествия, ростовская область, россия, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Россия, Василий Голубев
В Ростовской области потушили пожар после падения обломков БПЛА

Голубев: при падении обломков БПЛА в Ростовской области никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 22 июл – РИА Новости. Пострадавших нет после падения обломков БПЛА в Ростовской области, на нескольких участках горела трава, пожары потушены, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
В понедельник пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 47 украинских беспилотников над Ростовской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В результате падения обломков никто не пострадал. На нескольких участках произошло возгорание сухой растительности, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами", - написал Голубев.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьРоссияВасилий Голубев
 
 
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