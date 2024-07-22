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Боррель рассказал, где пройдет следующая встреча глав МИД - РИА Новости, 22.07.2024
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19:43 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/borrel-1961317018.html
Боррель рассказал, где пройдет следующая встреча глав МИД
Боррель рассказал, где пройдет следующая встреча глав МИД - РИА Новости, 22.07.2024
Боррель рассказал, где пройдет следующая встреча глав МИД
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что следующая встреча глав МИД пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште из-за позиции Венгрии по Украине, передает... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:43
2024-07-22T19:43
в мире
венгрия
москва
пекин
жозеп боррель
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что следующая встреча глав МИД пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште из-за позиции Венгрии по Украине, передает в понедельник агентство Рейтер. "Боррель заявил, что решил провести следующую встречу министров иностранных дел в Брюсселе, а не в Будапеште, из-за позиции Венгрии по Украине", - сказано в материале. Как сообщало издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС, страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин. По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
https://ria.ru/20240722/orban-1961182650.html
https://ria.ru/20240721/es-1961023047.html
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в мире, венгрия, москва, пекин, жозеп боррель, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, politico, нато
В мире, Венгрия, Москва, Пекин, Жозеп Боррель, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Politico, НАТО
Боррель рассказал, где пройдет следующая встреча глав МИД

Боррель: следующая встреча глав МИД ЕС пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что следующая встреча глав МИД пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште из-за позиции Венгрии по Украине, передает в понедельник агентство Рейтер.
«
"Боррель заявил, что решил провести следующую встречу министров иностранных дел в Брюсселе, а не в Будапеште, из-за позиции Венгрии по Украине", - сказано в материале.
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Вчера, 12:27
Как сообщало издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС, страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин. По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
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В миреВенгрияМоскваПекинЖозеп БоррельВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзPoliticoНАТО
 
 
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