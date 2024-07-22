https://ria.ru/20240722/bespilotnik-1961146832.html

В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек

В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек - РИА Новости, 22.07.2024

В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек

Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ на работающий в поле трактор в районе села Устинка Белгородского района, его супруга госпитализирована с... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:09

2024-07-22T10:09

2024-07-22T10:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ на работающий в поле трактор в районе села Устинка Белгородского района, его супруга госпитализирована с осколочным ранением, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Уточненная информация по происшествию в селе Устинка Белгородского района. Стало известно, что сегодня утром во время работ в поле трактор подвергся атаке дрона. Погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Роман Александрович работал трактористом при администрации сельского поселения", - написал Гладков.Губернатор добавил, что супруга тракториста, которая в момент атаки была с ним, самостоятельно обратилась в сельскую амбулаторию. Позже бригада скорой доставила пострадавшую с осколочным ранением правого бедра в городскую больницу №2 в Белгороде.В ночь на понедельник глава региона сообщал, что в селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, пострадал водитель. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.

https://ria.ru/20240721/gorlovka-1961080788.html

https://ria.ru/20240721/obstrel-1961094302.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия