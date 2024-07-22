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В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:09 22.07.2024 (обновлено: 10:28 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/bespilotnik-1961146832.html
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек - РИА Новости, 22.07.2024
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек
Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ на работающий в поле трактор в районе села Устинка Белгородского района, его супруга госпитализирована с... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:09
2024-07-22T10:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ на работающий в поле трактор в районе села Устинка Белгородского района, его супруга госпитализирована с осколочным ранением, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Уточненная информация по происшествию в селе Устинка Белгородского района. Стало известно, что сегодня утром во время работ в поле трактор подвергся атаке дрона. Погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Роман Александрович работал трактористом при администрации сельского поселения", - написал Гладков.Губернатор добавил, что супруга тракториста, которая в момент атаки была с ним, самостоятельно обратилась в сельскую амбулаторию. Позже бригада скорой доставила пострадавшую с осколочным ранением правого бедра в городскую больницу №2 в Белгороде.В ночь на понедельник глава региона сообщал, что в селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, пострадал водитель. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20240721/gorlovka-1961080788.html
https://ria.ru/20240721/obstrel-1961094302.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек

В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на трактор погиб человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ на работающий в поле трактор в районе села Устинка Белгородского района, его супруга госпитализирована с осколочным ранением, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Уточненная информация по происшествию в селе Устинка Белгородского района. Стало известно, что сегодня утром во время работ в поле трактор подвергся атаке дрона. Погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Роман Александрович работал трактористом при администрации сельского поселения", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что супруга тракториста, которая в момент атаки была с ним, самостоятельно обратилась в сельскую амбулаторию. Позже бригада скорой доставила пострадавшую с осколочным ранением правого бедра в городскую больницу №2 в Белгороде.
В ночь на понедельник глава региона сообщал, что в селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, пострадал водитель. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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