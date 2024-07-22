https://ria.ru/20240722/belorussija-1961147687.html
В Белоруссии задержали россиянина
В Белоруссии задержали россиянина - РИА Новости, 22.07.2024
В Белоруссии задержали россиянина
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 35-летнего гражданина России, который организовал в Гомеле работу подпольной нарколаборатории,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:14
2024-07-22T10:14
2024-07-22T10:14
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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 35-летнего гражданина России, который организовал в Гомеле работу подпольной нарколаборатории, сообщает белорусское МВД в Telegram-канале. "Сотрудники наркоконтроля Гомельщины установили и задержали 35-летнего иностранца. Он арендовал в Гомеле дом, где организовал подпольную лабораторию по производству мефедрона. Изъято оборудование, прекурсоры и 300 г психотропа", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что задержанный – гражданин России. "Для распространения "товара" фигурант привлек двоих граждан Белоруссии. Один из них перевозил наркотики, второй оборудовал тайники по всей стране. Они также задержаны", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов. Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. "В текущем году сотрудниками подразделений наркоконтроля республики ликвидировано четыре подпольные нарколаборатории: две из них - на территории нашей страны, еще две - в России совместно с российскими коллегами. Изготовителями дурмана являлись граждане Беларуси", - напомнили в МВД.
https://ria.ru/20231128/narkotiki-1912337857.html
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россия, белоруссия, гомель
Россия, Белоруссия, Гомель
В Белоруссии задержали россиянина
МВД: в Гомеле задержали россиянина за организацию подпольной нарколаборатории
МИНСК, 22 июл – РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 35-летнего гражданина России, который организовал в Гомеле работу подпольной нарколаборатории, сообщает белорусское МВД в Telegram-канале
.
"Сотрудники наркоконтроля Гомельщины установили и задержали 35-летнего иностранца. Он арендовал в Гомеле дом, где организовал подпольную лабораторию по производству мефедрона. Изъято оборудование, прекурсоры и 300 г психотропа", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что задержанный – гражданин России.
"Для распространения "товара" фигурант привлек двоих граждан Белоруссии. Один из них перевозил наркотики, второй оборудовал тайники по всей стране. Они также задержаны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов. Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.
"В текущем году сотрудниками подразделений наркоконтроля республики ликвидировано четыре подпольные нарколаборатории: две из них - на территории нашей страны, еще две - в России совместно с российскими коллегами. Изготовителями дурмана являлись граждане Беларуси", - напомнили в МВД.