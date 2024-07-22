https://ria.ru/20240722/bayden-1961310924.html
Байден пообещал продолжать работу на посту президента
Байден пообещал продолжать работу на посту президента - РИА Новости, 22.07.2024
Байден пообещал продолжать работу на посту президента
Президент США Джо Байден в соцсети Х пообещал продолжать работу на посту после объявления о своем выходе из борьбы за переизбрание. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:05
2024-07-22T19:05
2024-07-22T19:05
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соцсети Х пообещал продолжать работу на посту после объявления о своем выходе из борьбы за переизбрание. "Мы - Соединенные Штаты Америки, нет ничего невозможного, если мы работаем вместе. Мы должны помнить, кто мы. И я посвятил свое президентство доказательствам этого, и я продолжу делать это сегодня, завтра и каждый день, когда я с честью являюсь вашим президентом", - написал Байден. Данную мысль Байден повторяет почти в каждом своем публичном выступлении, но это высказывает приобретает новый смысл после объявления о том, что он не будет участвовать в кампании по переизбранию. Сам президент находится на самоизоляции после диагностированного коронавируса и не появлялся на публике с конца прошлой недели. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
https://ria.ru/20240722/bajden-1961309462.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Байден пообещал продолжать работу на посту президента
Байден пообещал продолжать работу после выхода из борьбы за переизбрание