Рейтинг@Mail.ru
Байден пообещал продолжать работу на посту президента - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/bayden-1961310924.html
Байден пообещал продолжать работу на посту президента
Байден пообещал продолжать работу на посту президента - РИА Новости, 22.07.2024
Байден пообещал продолжать работу на посту президента
Президент США Джо Байден в соцсети Х пообещал продолжать работу на посту после объявления о своем выходе из борьбы за переизбрание. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:05
2024-07-22T19:05
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f94169c710724fa9782410aca84733.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соцсети Х пообещал продолжать работу на посту после объявления о своем выходе из борьбы за переизбрание. "Мы - Соединенные Штаты Америки, нет ничего невозможного, если мы работаем вместе. Мы должны помнить, кто мы. И я посвятил свое президентство доказательствам этого, и я продолжу делать это сегодня, завтра и каждый день, когда я с честью являюсь вашим президентом", - написал Байден. Данную мысль Байден повторяет почти в каждом своем публичном выступлении, но это высказывает приобретает новый смысл после объявления о том, что он не будет участвовать в кампании по переизбранию. Сам президент находится на самоизоляции после диагностированного коронавируса и не появлялся на публике с конца прошлой недели. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
https://ria.ru/20240722/bajden-1961309462.html
https://ria.ru/20240722/bayden-1961278650.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5176afa535ede0be49012c6d2de5df9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Байден пообещал продолжать работу на посту президента

Байден пообещал продолжать работу после выхода из борьбы за переизбрание

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соцсети Х пообещал продолжать работу на посту после объявления о своем выходе из борьбы за переизбрание.
"Мы - Соединенные Штаты Америки, нет ничего невозможного, если мы работаем вместе. Мы должны помнить, кто мы. И я посвятил свое президентство доказательствам этого, и я продолжу делать это сегодня, завтра и каждый день, когда я с честью являюсь вашим президентом", - написал Байден.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Харрис рассказала, как себя чувствует Байден
Вчера, 18:57
Данную мысль Байден повторяет почти в каждом своем публичном выступлении, но это высказывает приобретает новый смысл после объявления о том, что он не будет участвовать в кампании по переизбранию. Сам президент находится на самоизоляции после диагностированного коронавируса и не появлялся на публике с конца прошлой недели.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Байден говорил Шумеру о неделе на раздумья о выходе из гонки, пишет NYT
Вчера, 17:08
 
В миреСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала