https://ria.ru/20240722/bayden-1961278650.html
Байден говорил Шумеру о неделе на раздумья о выходе из гонки, пишет NYT
Байден говорил Шумеру о неделе на раздумья о выходе из гонки, пишет NYT - РИА Новости, 22.07.2024
Байден говорил Шумеру о неделе на раздумья о выходе из гонки, пишет NYT
Президент США Джо Байден в ходе встречи 13 июля с лидером демократов в сенате США Чаком Шумером заявил в ответ на слова последнего о необходимости выхода... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:08
2024-07-22T17:08
2024-07-22T17:08
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джо байден
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе встречи 13 июля с лидером демократов в сенате США Чаком Шумером заявил в ответ на слова последнего о необходимости выхода Байдена из предвыборной гонки, что ему нужна еще одна неделя, чтобы принять решение, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Ранее СМИ сообщали о том, что Шумер в ходе встречи с Байденом 13 июля заявил президенту о том, что для страны и Демократической партии было бы лучше, если бы он прекратил свою кампанию по переизбранию. "Мне нужна еще одна неделя", - приводит газета слова Байдена со ссылкой на человека, знакомого с ходом 35-минутной встречи. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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в мире, сша, джо байден, чак шумер, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Чак Шумер, Выборы президента США — 2024
Байден говорил Шумеру о неделе на раздумья о выходе из гонки, пишет NYT
NYT: Байден 13 июля сказал Шумеру о выходе из гонки, что ему нужна еще неделя