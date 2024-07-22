Рейтинг@Mail.ru
В Австрии призвали Байдена уйти с поста президента - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 22.07.2024 (обновлено: 17:06 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/bayden-1961277676.html
В Австрии призвали Байдена уйти с поста президента
В Австрии призвали Байдена уйти с поста президента - РИА Новости, 22.07.2024
В Австрии призвали Байдена уйти с поста президента
Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль считает, что лидеру США Джо Байдену следовало бы уйти и с поста президента. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:05
2024-07-22T17:06
в мире
сша
джо байден
евросоюз
выборы президента сша — 2024
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d870f8b992c9b8d471a16d360c4a398f.jpg
ВЕНА, 22 июл - РИА Новости. Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль считает, что лидеру США Джо Байдену следовало бы уйти и с поста президента. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет гораздо легче победить. "Физическое и психическое состояние Байдена уже давно вызывает беспокойство... Но тот, кто не в состоянии выдержать предвыборную кампанию, не в состоянии и дальше руководить сверхдержавой. Тот, кто путает (Владимира) Зеленского с (президентом РФ Владимиром) Путиным и не может без посторонней помощи найти выход из телестудии, не может больше быть президентом США - слишком многое поставлено на карту. Поэтому немедленный уход Байдена - единственное логичное следствие", - заявил Кикль, чьи слова приводятся в релизе АПС. По мнению лидера партии, если Трамп победит на выборах, он сократит военную помощь Украине, что оставит ЕС в одиночестве. "Все это недавно предсказал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, анализируя свой разговор с Дональдом Трампом", - добавил Кикль. Он также отметил, что "коды к ядерной бомбе больше не должны находиться в руках президента, который физически и психически не подходит для этой должности".
https://ria.ru/20240722/bayden-1961207190.html
https://ria.ru/20240722/eks-pomoschnik-1961268079.html
сша
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219619_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_899e329da4ca7611a57bc8f29ab08212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, евросоюз, выборы президента сша — 2024, австрия
В мире, США, Джо Байден, Евросоюз, Выборы президента США — 2024, Австрия
В Австрии призвали Байдена уйти с поста президента

Глава АПС Кикль: Байдену следовало бы уйти с поста президента США

© AP Photo / Matt RourkeПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Президент Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 22 июл - РИА Новости. Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль считает, что лидеру США Джо Байдену следовало бы уйти и с поста президента.
Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет гораздо легче победить.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
У Байдена не было шансов на победу, заявил Валенса
Вчера, 13:33
"Физическое и психическое состояние Байдена уже давно вызывает беспокойство... Но тот, кто не в состоянии выдержать предвыборную кампанию, не в состоянии и дальше руководить сверхдержавой. Тот, кто путает (Владимира) Зеленского с (президентом РФ Владимиром) Путиным и не может без посторонней помощи найти выход из телестудии, не может больше быть президентом США - слишком многое поставлено на карту. Поэтому немедленный уход Байдена - единственное логичное следствие", - заявил Кикль, чьи слова приводятся в релизе АПС.
По мнению лидера партии, если Трамп победит на выборах, он сократит военную помощь Украине, что оставит ЕС в одиночестве.
"Все это недавно предсказал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, анализируя свой разговор с Дональдом Трампом", - добавил Кикль.
Он также отметил, что "коды к ядерной бомбе больше не должны находиться в руках президента, который физически и психически не подходит для этой должности".
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Экс-помощник генсека НАТО назвал Байдена последним трансатлантистом
Вчера, 16:40
 
В миреСШАДжо БайденЕвросоюзВыборы президента США — 2024Австрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала