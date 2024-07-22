https://ria.ru/20240722/bayden-1961277676.html

В Австрии призвали Байдена уйти с поста президента

В Австрии призвали Байдена уйти с поста президента - РИА Новости, 22.07.2024

В Австрии призвали Байдена уйти с поста президента

Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль считает, что лидеру США Джо Байдену следовало бы уйти и с поста президента. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:05

2024-07-22T17:05

2024-07-22T17:06

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ВЕНА, 22 июл - РИА Новости. Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль считает, что лидеру США Джо Байдену следовало бы уйти и с поста президента. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет гораздо легче победить. "Физическое и психическое состояние Байдена уже давно вызывает беспокойство... Но тот, кто не в состоянии выдержать предвыборную кампанию, не в состоянии и дальше руководить сверхдержавой. Тот, кто путает (Владимира) Зеленского с (президентом РФ Владимиром) Путиным и не может без посторонней помощи найти выход из телестудии, не может больше быть президентом США - слишком многое поставлено на карту. Поэтому немедленный уход Байдена - единственное логичное следствие", - заявил Кикль, чьи слова приводятся в релизе АПС. По мнению лидера партии, если Трамп победит на выборах, он сократит военную помощь Украине, что оставит ЕС в одиночестве. "Все это недавно предсказал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, анализируя свой разговор с Дональдом Трампом", - добавил Кикль. Он также отметил, что "коды к ядерной бомбе больше не должны находиться в руках президента, который физически и психически не подходит для этой должности".

https://ria.ru/20240722/bayden-1961207190.html

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в мире, сша, джо байден, евросоюз, выборы президента сша — 2024, австрия