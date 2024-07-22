https://ria.ru/20240722/bayden-1961127588.html

Названный в честь Байдена мем-токен подешевел на 60 процентов

Названный в честь Байдена мем-токен подешевел на 60 процентов - РИА Новости, 22.07.2024

Названный в честь Байдена мем-токен подешевел на 60 процентов

Мем-токен, названный в честь президента США Джо Байдена, рухнул в цене на 60% после заявления о завершении его предвыборной кампании, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:20

2024-07-22T08:20

2024-07-22T08:20

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мем-токен, названный в честь президента США Джо Байдена, рухнул в цене на 60% после заявления о завершении его предвыборной кампании, следует из данных торгов. Jeo Boden - мем-токен, карикатурно изображающий Байдена, часто используется для высмеивания президента США. Согласно информации на официальном сайте проекта, токен никак не связан с Байденом, не имеет никакой внутренней ценности. По данным портала CoinMarketCap, Jeo Boden по состоянию на 8.05 мск падает в цене на 59,69%, до 0,8299 доллара. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240722/bayden-1961111071.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024