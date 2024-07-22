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Названный в честь Байдена мем-токен подешевел на 60 процентов - РИА Новости, 22.07.2024
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08:20 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/bayden-1961127588.html
Названный в честь Байдена мем-токен подешевел на 60 процентов
Названный в честь Байдена мем-токен подешевел на 60 процентов - РИА Новости, 22.07.2024
Названный в честь Байдена мем-токен подешевел на 60 процентов
Мем-токен, названный в честь президента США Джо Байдена, рухнул в цене на 60% после заявления о завершении его предвыборной кампании, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:20
2024-07-22T08:20
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мем-токен, названный в честь президента США Джо Байдена, рухнул в цене на 60% после заявления о завершении его предвыборной кампании, следует из данных торгов. Jeo Boden - мем-токен, карикатурно изображающий Байдена, часто используется для высмеивания президента США. Согласно информации на официальном сайте проекта, токен никак не связан с Байденом, не имеет никакой внутренней ценности. По данным портала CoinMarketCap, Jeo Boden по состоянию на 8.05 мск падает в цене на 59,69%, до 0,8299 доллара. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Названный в честь Байдена мем-токен подешевел на 60 процентов

Мем-токен Jeo Boden подешевел после выхода Байдена из президентской гонки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мем-токен, названный в честь президента США Джо Байдена, рухнул в цене на 60% после заявления о завершении его предвыборной кампании, следует из данных торгов.
Jeo Boden - мем-токен, карикатурно изображающий Байдена, часто используется для высмеивания президента США. Согласно информации на официальном сайте проекта, токен никак не связан с Байденом, не имеет никакой внутренней ценности.
Джо Байден. - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
"Он напуган". В Демократический партии высказались о решении Байдена
02:18
По данным портала CoinMarketCap, Jeo Boden по состоянию на 8.05 мск падает в цене на 59,69%, до 0,8299 доллара.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
"Служу России". Shaman прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки
02:24
 
В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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