https://ria.ru/20240722/bayden-1961127588.html
Названный в честь Байдена мем-токен подешевел на 60 процентов
Названный в честь Байдена мем-токен подешевел на 60 процентов - РИА Новости, 22.07.2024
Названный в честь Байдена мем-токен подешевел на 60 процентов
Мем-токен, названный в честь президента США Джо Байдена, рухнул в цене на 60% после заявления о завершении его предвыборной кампании, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:20
2024-07-22T08:20
2024-07-22T08:20
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мем-токен, названный в честь президента США Джо Байдена, рухнул в цене на 60% после заявления о завершении его предвыборной кампании, следует из данных торгов. Jeo Boden - мем-токен, карикатурно изображающий Байдена, часто используется для высмеивания президента США. Согласно информации на официальном сайте проекта, токен никак не связан с Байденом, не имеет никакой внутренней ценности. По данным портала CoinMarketCap, Jeo Boden по состоянию на 8.05 мск падает в цене на 59,69%, до 0,8299 доллара. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Названный в честь Байдена мем-токен подешевел на 60 процентов
Мем-токен Jeo Boden подешевел после выхода Байдена из президентской гонки