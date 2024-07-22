https://ria.ru/20240722/bangladesh-1961187191.html

Более 50 граждан Бангладеш приговорили к заключению в ОАЭ за беспорядки

Более 50 граждан Бангладеш приговорили к заключению в ОАЭ за беспорядки - РИА Новости, 22.07.2024

Более 50 граждан Бангладеш приговорили к заключению в ОАЭ за беспорядки

Федеральный апелляционный суд Абу-Даби приговорил пятьдесят семь граждан Бангладеш к различным срокам тюремного заключения за участие в демонстрации против... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:37

2024-07-22T12:37

2024-07-22T12:37

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шейх хасина

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ДУБАЙ, 22 июл - РИА Новости. Федеральный апелляционный суд Абу-Даби приговорил пятьдесят семь граждан Бангладеш к различным срокам тюремного заключения за участие в демонстрации против правительства своей страны, сообщает в понедельник эмигрантское информационное агентство WAM. Отмечается, что три гражданина Бангладеш приговорены к пожизненному заключению за "подстрекательство", а остальные - к 10-11 годам тюрьмы с последующей депортацией. В субботу генеральная прокуратура ОАЭ заявила о задержании группы бангладешцев, которым были выдвинуты обвинения в собрании в общественном месте, создании помех для движения транспорта и порче общественной и частной собственности. Прокуратура квалифицировала эти действия как угрозу государственной безопасности и общественному порядку. Отмечается, что обвиняемые были задержаны в пятницу, после чего в кратчайшие сроки было проведено расследование. Количество задержанных и где именно в ОАЭ произошли протесты, в заявлении генпрокуратуры не сообщались. В ОАЭ, как и в других арабских странах Персидского залива, проживают крупные общины выходцев и трудовых мигрантов из стран Южной Азии, включая Бангладеш. Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели во вторник в Бангладеш шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии. Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавила движение за независимость, и хотят заменить эту систему. Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.

https://ria.ru/20240722/bangladesh-1961114406.html

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в мире, бангладеш, оаэ, абу-даби, шейх хасина