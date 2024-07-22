Рейтинг@Mail.ru
Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/bangladesh-1961114406.html
Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш
Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш - РИА Новости, 22.07.2024
Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш
Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш на фоне беспорядков, следует из пресс-релиза индийского МИД. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T03:30
2024-07-22T03:30
в мире
бангладеш
индия
дакка (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960540615_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_9c2c675a47b7e17e02f7dadc6db3c8e5.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш на фоне беспорядков, следует из пресс-релиза индийского МИД. "На сегодняшний день в Индию вернулись более 4,5 тысячи индийских студентов", - говорится в пресс-релизе. По данным МИД, из Бангладеш эвакуированы также граждане Непала, Мальдив и Бутана. Как отмечается, посольство Индии в Дакке поддерживает регулярные контакты с местными властями в целях обеспечения безопасности индийских граждан. На фоне массовых протестов Верховный суд Бангладеш в воскресенье огласил свое решение по квотам на государственные должности, сократив их число в три раза. Согласно решению суда, кандидаты без квот смогут претендовать на 93% государственных должностей. При этом зарезервированными для детей ветеранов войны останутся 5% должностей на государственной службе, и 2% должностей будут выделены для людей из ряда других категорий. Решение суда было принято на фоне введенного в Бангладеш комендантского часа, запрета на работу мобильных сетей и интернета. Протесты из-за системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. Согласно последним данным, число погибших в беспорядках в Бангладеш составило более 151 человека, более 2,5 тысячи человек получили ранения. Протестующие требовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Также были выделены специальные квоты для женщин, жителей отсталых районов и этнических меньшинств, а также для людей с ограниченными физическими возможностями. Правительство Бангладеш приостановило действие этой системы после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в июне этого года в ответ на петиции родственников ветеранов 1971 года Высокий суд страны восстановил систему квот, что спровоцировало новые демонстрации.
https://ria.ru/20240720/bangladesh-1960881014.html
https://ria.ru/20240719/bangladesh-1960837078.html
бангладеш
индия
дакка (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960540615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9938ca0dbcb3d42daf7916002d25b944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бангладеш, индия, дакка (город)
В мире, Бангладеш, Индия, Дакка (город)
Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш

Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш на фоне беспорядков

© AP Photo / Rajib DharСтолкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш
Столкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Столкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш на фоне беспорядков, следует из пресс-релиза индийского МИД.
"На сегодняшний день в Индию вернулись более 4,5 тысячи индийских студентов", - говорится в пресс-релизе.
Полицейские во время беспорядков, вызванных протестами против системы квот на государственные должности в Бангладеше. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В Бангладеш около 300 полицейских пострадали во время беспорядков
20 июля, 09:29
По данным МИД, из Бангладеш эвакуированы также граждане Непала, Мальдив и Бутана. Как отмечается, посольство Индии в Дакке поддерживает регулярные контакты с местными властями в целях обеспечения безопасности индийских граждан.
На фоне массовых протестов Верховный суд Бангладеш в воскресенье огласил свое решение по квотам на государственные должности, сократив их число в три раза. Согласно решению суда, кандидаты без квот смогут претендовать на 93% государственных должностей. При этом зарезервированными для детей ветеранов войны останутся 5% должностей на государственной службе, и 2% должностей будут выделены для людей из ряда других категорий. Решение суда было принято на фоне введенного в Бангладеш комендантского часа, запрета на работу мобильных сетей и интернета.
Протесты из-за системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. Согласно последним данным, число погибших в беспорядках в Бангладеш составило более 151 человека, более 2,5 тысячи человек получили ранения.
Протестующие требовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Также были выделены специальные квоты для женщин, жителей отсталых районов и этнических меньшинств, а также для людей с ограниченными физическими возможностями.
Правительство Бангладеш приостановило действие этой системы после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в июне этого года в ответ на петиции родственников ветеранов 1971 года Высокий суд страны восстановил систему квот, что спровоцировало новые демонстрации.
Беспорядки, вызванные протестами против системы квот на государственные должности в Бангладеше. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Число жертв беспорядков в Бангладеш превысило сто человек
19 июля, 20:57
 
В миреБангладешИндияДакка (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала