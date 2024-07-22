https://ria.ru/20240722/bangladesh-1961114406.html

Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш

Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш - РИА Новости, 22.07.2024

Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш

Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш на фоне беспорядков, следует из пресс-релиза индийского МИД. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T03:30

2024-07-22T03:30

2024-07-22T03:30

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш на фоне беспорядков, следует из пресс-релиза индийского МИД. "На сегодняшний день в Индию вернулись более 4,5 тысячи индийских студентов", - говорится в пресс-релизе. По данным МИД, из Бангладеш эвакуированы также граждане Непала, Мальдив и Бутана. Как отмечается, посольство Индии в Дакке поддерживает регулярные контакты с местными властями в целях обеспечения безопасности индийских граждан. На фоне массовых протестов Верховный суд Бангладеш в воскресенье огласил свое решение по квотам на государственные должности, сократив их число в три раза. Согласно решению суда, кандидаты без квот смогут претендовать на 93% государственных должностей. При этом зарезервированными для детей ветеранов войны останутся 5% должностей на государственной службе, и 2% должностей будут выделены для людей из ряда других категорий. Решение суда было принято на фоне введенного в Бангладеш комендантского часа, запрета на работу мобильных сетей и интернета. Протесты из-за системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. Согласно последним данным, число погибших в беспорядках в Бангладеш составило более 151 человека, более 2,5 тысячи человек получили ранения. Протестующие требовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Также были выделены специальные квоты для женщин, жителей отсталых районов и этнических меньшинств, а также для людей с ограниченными физическими возможностями. Правительство Бангладеш приостановило действие этой системы после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в июне этого года в ответ на петиции родственников ветеранов 1971 года Высокий суд страны восстановил систему квот, что спровоцировало новые демонстрации.

https://ria.ru/20240720/bangladesh-1960881014.html

https://ria.ru/20240719/bangladesh-1960837078.html

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в мире, бангладеш, индия, дакка (город)