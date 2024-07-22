Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, кто убедил Байдена отказаться от переизбрания - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/bajden-1961232636.html
СМИ рассказали, кто убедил Байдена отказаться от переизбрания
СМИ рассказали, кто убедил Байдена отказаться от переизбрания - РИА Новости, 22.07.2024
СМИ рассказали, кто убедил Байдена отказаться от переизбрания
Президент США Джо Байден принял решение отказаться от попытки переизбрания после совещания с двумя ближайшими советниками, сообщает издание Politico со ссылкой... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:57
2024-07-22T14:57
в мире
сша
делавэр
джо байден
камала харрис
дональд трамп
politico
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d870f8b992c9b8d471a16d360c4a398f.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял решение отказаться от попытки переизбрания после совещания с двумя ближайшими советниками, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Как пишет издание, еще в субботу утром Байден заявлял своему штабу, что избирательная кампания идет полным ходом. Он изменил позицию после долгого обсуждения с двумя ближайшими помощниками. По словам источников, в дом Байдена в штате Делавэр, где заболевший COVID-19 президент находится в самоизоляции, прибыли Майк Донилон и Стив Рикетти. Донилон считается главным политтехнологом Байдена и его спичрайтером. Донилон и Рикетти сообщили Байдену информацию о забуксовавшей кампании по сбору средств, а также представили собственные данные по опросам общественного мнения, указывающие невозможность победы на ноябрьских выборах. Байден задал несколько вопросов во время обмена мнениями, пишет издание. Газета Wall Street Journal пишет, что именно Донилон и Рикетти помогли подготовить заявление о выходе Байдена из президентской гонки.
https://ria.ru/20240722/kreml-1961193303.html
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961196589.html
сша
делавэр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219619_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_899e329da4ca7611a57bc8f29ab08212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, делавэр, джо байден, камала харрис, дональд трамп, politico, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Делавэр, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Politico, Выборы президента США — 2024
СМИ рассказали, кто убедил Байдена отказаться от переизбрания

Politico: два ближайших помощника убедили Байдена отказаться от переизбрания

© AP Photo / Matt RourkeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял решение отказаться от попытки переизбрания после совещания с двумя ближайшими советниками, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Кремле назвали позицию Харрис в отношении России недружественной
Вчера, 12:53
Как пишет издание, еще в субботу утром Байден заявлял своему штабу, что избирательная кампания идет полным ходом. Он изменил позицию после долгого обсуждения с двумя ближайшими помощниками. По словам источников, в дом Байдена в штате Делавэр, где заболевший COVID-19 президент находится в самоизоляции, прибыли Майк Донилон и Стив Рикетти. Донилон считается главным политтехнологом Байдена и его спичрайтером.
Донилон и Рикетти сообщили Байдену информацию о забуксовавшей кампании по сбору средств, а также представили собственные данные по опросам общественного мнения, указывающие невозможность победы на ноябрьских выборах. Байден задал несколько вопросов во время обмена мнениями, пишет издание.
Газета Wall Street Journal пишет, что именно Донилон и Рикетти помогли подготовить заявление о выходе Байдена из президентской гонки.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Сын Трампа пошутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов
Вчера, 13:04
 
В миреСШАДелавэрДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампPoliticoВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала