https://ria.ru/20240722/bajden-1961232636.html

СМИ рассказали, кто убедил Байдена отказаться от переизбрания

СМИ рассказали, кто убедил Байдена отказаться от переизбрания - РИА Новости, 22.07.2024

СМИ рассказали, кто убедил Байдена отказаться от переизбрания

Президент США Джо Байден принял решение отказаться от попытки переизбрания после совещания с двумя ближайшими советниками, сообщает издание Politico со ссылкой... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:57

2024-07-22T14:57

2024-07-22T14:57

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял решение отказаться от попытки переизбрания после совещания с двумя ближайшими советниками, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Как пишет издание, еще в субботу утром Байден заявлял своему штабу, что избирательная кампания идет полным ходом. Он изменил позицию после долгого обсуждения с двумя ближайшими помощниками. По словам источников, в дом Байдена в штате Делавэр, где заболевший COVID-19 президент находится в самоизоляции, прибыли Майк Донилон и Стив Рикетти. Донилон считается главным политтехнологом Байдена и его спичрайтером. Донилон и Рикетти сообщили Байдену информацию о забуксовавшей кампании по сбору средств, а также представили собственные данные по опросам общественного мнения, указывающие невозможность победы на ноябрьских выборах. Байден задал несколько вопросов во время обмена мнениями, пишет издание. Газета Wall Street Journal пишет, что именно Донилон и Рикетти помогли подготовить заявление о выходе Байдена из президентской гонки.

https://ria.ru/20240722/kreml-1961193303.html

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в мире, сша, делавэр, джо байден, камала харрис, дональд трамп, politico, выборы президента сша — 2024