https://ria.ru/20240722/bajden-1961221230.html

Байден сомневался в способности Харрис победить Трампа, пишут СМИ

Байден сомневался в способности Харрис победить Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024

Байден сомневался в способности Харрис победить Трампа, пишут СМИ

Президент США Джо Байден не хотел выходить из предвыборной гонки частично из-за сомнений в способности своего вице-президента и возможного кандидата от... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:18

2024-07-22T14:18

2024-07-22T14:18

в мире

сша

камала харрис

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575771505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae849c5887ca130d1271a6fa1046ffa3.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не хотел выходить из предвыборной гонки частично из-за сомнений в способности своего вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалы Харрис победить на выборах экс-главу Белого дома и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, сообщает портал Axios. "Президент Байден сомневался в том, чтобы прекратить свою кампанию по переизбранию, частично потому, что он и его высокопоставленные советники беспокоились, что вице-президент Камала Харрис не смогла бы принять вызов Дональда Трампа", - пишет портал.Портал указывает на то, что пребывание Харрис на посту вице-президента характеризуется большой текучкой кадров и критикой со стороны вашингтонских политических кругов: по мнению одних бывших помощников вице-президента, текучка вызвана тем, что у Харрис высокие стандарты, которым не все хотят соответствовать, в то время как, по словам других, она часто допрашивала своих сотрудников с пристрастием. Кроме того, сотрудникам Белого дома казалось, что Харрис - не командный игрок и старалась держаться вдали от каких-либо рискованных поручений. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240722/kharris-1961217709.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024