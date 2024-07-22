Байден сомневался в способности Харрис победить Трампа, пишут СМИ
Axios: Байден сомневался в способности Харрис победить Трампа на выборах
© AP Photo / Carolyn KasterКамала Харрис
© AP Photo / Carolyn Kaster
Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не хотел выходить из предвыборной гонки частично из-за сомнений в способности своего вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалы Харрис победить на выборах экс-главу Белого дома и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, сообщает портал Axios.
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"Президент Байден сомневался в том, чтобы прекратить свою кампанию по переизбранию, частично потому, что он и его высокопоставленные советники беспокоились, что вице-президент Камала Харрис не смогла бы принять вызов Дональда Трампа", - пишет портал.
Портал указывает на то, что пребывание Харрис на посту вице-президента характеризуется большой текучкой кадров и критикой со стороны вашингтонских политических кругов: по мнению одних бывших помощников вице-президента, текучка вызвана тем, что у Харрис высокие стандарты, которым не все хотят соответствовать, в то время как, по словам других, она часто допрашивала своих сотрудников с пристрастием. Кроме того, сотрудникам Белого дома казалось, что Харрис - не командный игрок и старалась держаться вдали от каких-либо рискованных поручений.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.