Рейтинг@Mail.ru
Байден сомневался в способности Харрис победить Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/bajden-1961221230.html
Байден сомневался в способности Харрис победить Трампа, пишут СМИ
Байден сомневался в способности Харрис победить Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Байден сомневался в способности Харрис победить Трампа, пишут СМИ
Президент США Джо Байден не хотел выходить из предвыборной гонки частично из-за сомнений в способности своего вице-президента и возможного кандидата от... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:18
2024-07-22T14:18
в мире
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575771505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae849c5887ca130d1271a6fa1046ffa3.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не хотел выходить из предвыборной гонки частично из-за сомнений в способности своего вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалы Харрис победить на выборах экс-главу Белого дома и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, сообщает портал Axios. &quot;Президент Байден сомневался в том, чтобы прекратить свою кампанию по переизбранию, частично потому, что он и его высокопоставленные советники беспокоились, что вице-президент Камала Харрис не смогла бы принять вызов Дональда Трампа&quot;, - пишет портал.Портал указывает на то, что пребывание Харрис на посту вице-президента характеризуется большой текучкой кадров и критикой со стороны вашингтонских политических кругов: по мнению одних бывших помощников вице-президента, текучка вызвана тем, что у Харрис высокие стандарты, которым не все хотят соответствовать, в то время как, по словам других, она часто допрашивала своих сотрудников с пристрастием. Кроме того, сотрудникам Белого дома казалось, что Харрис - не командный игрок и старалась держаться вдали от каких-либо рискованных поручений. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240722/kharris-1961217709.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575771505_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bad14f45997e6cd4c616a044430c3cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден сомневался в способности Харрис победить Трампа, пишут СМИ

Axios: Байден сомневался в способности Харрис победить Трампа на выборах

© AP Photo / Carolyn KasterКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не хотел выходить из предвыборной гонки частично из-за сомнений в способности своего вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалы Харрис победить на выборах экс-главу Белого дома и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, сообщает портал Axios.
«

"Президент Байден сомневался в том, чтобы прекратить свою кампанию по переизбранию, частично потому, что он и его высокопоставленные советники беспокоились, что вице-президент Камала Харрис не смогла бы принять вызов Дональда Трампа", - пишет портал.

Портал указывает на то, что пребывание Харрис на посту вице-президента характеризуется большой текучкой кадров и критикой со стороны вашингтонских политических кругов: по мнению одних бывших помощников вице-президента, текучка вызвана тем, что у Харрис высокие стандарты, которым не все хотят соответствовать, в то время как, по словам других, она часто допрашивала своих сотрудников с пристрастием. Кроме того, сотрудникам Белого дома казалось, что Харрис - не командный игрок и старалась держаться вдали от каких-либо рискованных поручений.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Экс-помощник Трампа назвал ключевую проблему Харрис
Вчера, 14:05
 
В миреСШАКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала