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Тверская область отправила в зону СВО автомобиль и средства связи
Тверская область отправила в зону СВО автомобиль и средства связи - РИА Новости, 22.07.2024
Тверская область отправила в зону СВО автомобиль и средства связи
Тверская область отправила бойцам в зону спецоперации автомобиль высокой проходимости, медикаменты и средства связи отечественной разработки, сообщила... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:34
2024-07-22T15:34
2024-07-22T15:34
надежные люди
тверская область
игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 22 июл — РИА Новости. Тверская область отправила бойцам в зону спецоперации автомобиль высокой проходимости, медикаменты и средства связи отечественной разработки, сообщила пресс-служба правительства региона. "Двадцать второго июля Тверской волонтерский штаб "Помощь Донбассу" при поддержке правительства Тверской области направил в зону проведения специальной военной операции очередной гуманитарный груз. В его состав вошел автомобиль высокой проходимости, медикаменты, современные средства связи", - говорится в сообщении. Отмечается, что по поручению губернатора Игоря Рудени в регионе ведется системная работа по отправке в зону СВО автомобильного транспорта, необходимого военнослужащим. "Автомобиль "Нива" передаем ребятам из подразделения разведки,… которое сегодня успешно справляется с выполнением поставленных задач… Также это медицинские средства для медиков группы эвакуации: различные растворы, бинты, препараты. Кроме того, для нашего подразделения, тверского полка артиллерии, закупили дорогостоящие средства связи. Это наша отечественная разработка – рации "Гранит", - приводятся в сообщении слова координатора Тверского волонтерского штаба "Помощь Донбассу" Надежды Колышковой.
https://ria.ru/20231129/podderzhka-1912721279.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя
Надежные люди, Тверская область, Игорь Руденя
РЯЗАНЬ, 22 июл — РИА Новости. Тверская область отправила бойцам в зону спецоперации автомобиль высокой проходимости, медикаменты и средства связи отечественной разработки, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Двадцать второго июля Тверской волонтерский штаб "Помощь Донбассу" при поддержке правительства Тверской области направил в зону проведения специальной военной операции очередной гуманитарный груз. В его состав вошел автомобиль высокой проходимости, медикаменты, современные средства связи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению губернатора Игоря Рудени
в регионе ведется системная работа по отправке в зону СВО автомобильного транспорта, необходимого военнослужащим.
"Автомобиль "Нива" передаем ребятам из подразделения разведки,… которое сегодня успешно справляется с выполнением поставленных задач… Также это медицинские средства для медиков группы эвакуации: различные растворы, бинты, препараты. Кроме того, для нашего подразделения, тверского полка артиллерии, закупили дорогостоящие средства связи. Это наша отечественная разработка – рации "Гранит", - приводятся в сообщении слова координатора Тверского волонтерского штаба "Помощь Донбассу" Надежды Колышковой.