https://ria.ru/20240722/avtomobil-1961244804.html

Тверская область отправила в зону СВО автомобиль и средства связи

Тверская область отправила в зону СВО автомобиль и средства связи - РИА Новости, 22.07.2024

Тверская область отправила в зону СВО автомобиль и средства связи

Тверская область отправила бойцам в зону спецоперации автомобиль высокой проходимости, медикаменты и средства связи отечественной разработки, сообщила... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:34

2024-07-22T15:34

2024-07-22T15:34

надежные люди

тверская область

игорь руденя

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РЯЗАНЬ, 22 июл — РИА Новости. Тверская область отправила бойцам в зону спецоперации автомобиль высокой проходимости, медикаменты и средства связи отечественной разработки, сообщила пресс-служба правительства региона. "Двадцать второго июля Тверской волонтерский штаб "Помощь Донбассу" при поддержке правительства Тверской области направил в зону проведения специальной военной операции очередной гуманитарный груз. В его состав вошел автомобиль высокой проходимости, медикаменты, современные средства связи", - говорится в сообщении. Отмечается, что по поручению губернатора Игоря Рудени в регионе ведется системная работа по отправке в зону СВО автомобильного транспорта, необходимого военнослужащим. "Автомобиль "Нива" передаем ребятам из подразделения разведки,… которое сегодня успешно справляется с выполнением поставленных задач… Также это медицинские средства для медиков группы эвакуации: различные растворы, бинты, препараты. Кроме того, для нашего подразделения, тверского полка артиллерии, закупили дорогостоящие средства связи. Это наша отечественная разработка – рации "Гранит", - приводятся в сообщении слова координатора Тверского волонтерского штаба "Помощь Донбассу" Надежды Колышковой.

https://ria.ru/20231129/podderzhka-1912721279.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя