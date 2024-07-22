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Тверская область отправила в зону СВО автомобиль и средства связи - РИА Новости, 22.07.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:34 22.07.2024
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Тверская область отправила в зону СВО автомобиль и средства связи
Тверская область отправила в зону СВО автомобиль и средства связи - РИА Новости, 22.07.2024
Тверская область отправила в зону СВО автомобиль и средства связи
Тверская область отправила бойцам в зону спецоперации автомобиль высокой проходимости, медикаменты и средства связи отечественной разработки, сообщила... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:34
2024-07-22T15:34
надежные люди
тверская область
игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 22 июл — РИА Новости. Тверская область отправила бойцам в зону спецоперации автомобиль высокой проходимости, медикаменты и средства связи отечественной разработки, сообщила пресс-служба правительства региона. "Двадцать второго июля Тверской волонтерский штаб "Помощь Донбассу" при поддержке правительства Тверской области направил в зону проведения специальной военной операции очередной гуманитарный груз. В его состав вошел автомобиль высокой проходимости, медикаменты, современные средства связи", - говорится в сообщении. Отмечается, что по поручению губернатора Игоря Рудени в регионе ведется системная работа по отправке в зону СВО автомобильного транспорта, необходимого военнослужащим. "Автомобиль "Нива" передаем ребятам из подразделения разведки,… которое сегодня успешно справляется с выполнением поставленных задач… Также это медицинские средства для медиков группы эвакуации: различные растворы, бинты, препараты. Кроме того, для нашего подразделения, тверского полка артиллерии, закупили дорогостоящие средства связи. Это наша отечественная разработка – рации "Гранит", - приводятся в сообщении слова координатора Тверского волонтерского штаба "Помощь Донбассу" Надежды Колышковой.
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тверская область, игорь руденя
Надежные люди, Тверская область, Игорь Руденя

Тверская область отправила в зону СВО автомобиль и средства связи

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиАвтомобиль, медикаменты и средства связи отправила Тверская области бойцам в зону СВО
Автомобиль, медикаменты и средства связи отправила Тверская области бойцам в зону СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Автомобиль, медикаменты и средства связи отправила Тверская области бойцам в зону СВО
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 22 июл — РИА Новости. Тверская область отправила бойцам в зону спецоперации автомобиль высокой проходимости, медикаменты и средства связи отечественной разработки, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Двадцать второго июля Тверской волонтерский штаб "Помощь Донбассу" при поддержке правительства Тверской области направил в зону проведения специальной военной операции очередной гуманитарный груз. В его состав вошел автомобиль высокой проходимости, медикаменты, современные средства связи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению губернатора Игоря Рудени в регионе ведется системная работа по отправке в зону СВО автомобильного транспорта, необходимого военнослужащим.
"Автомобиль "Нива" передаем ребятам из подразделения разведки,… которое сегодня успешно справляется с выполнением поставленных задач… Также это медицинские средства для медиков группы эвакуации: различные растворы, бинты, препараты. Кроме того, для нашего подразделения, тверского полка артиллерии, закупили дорогостоящие средства связи. Это наша отечественная разработка – рации "Гранит", - приводятся в сообщении слова координатора Тверского волонтерского штаба "Помощь Донбассу" Надежды Колышковой.
Губернатор Игорь Руденя на заседании правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Руденя: Тверская область расширит поддержку участников СВО и их семей
29 ноября 2023, 18:17
 
Надежные людиТверская областьИгорь Руденя
 
 
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