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Артиллеристы нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.07.2024
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05:06 22.07.2024 (обновлено: 08:35 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/artilleriya-1961117591.html
Артиллеристы нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.07.2024
Артиллеристы нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области
Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" нанесли огонь по резервам ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:06
2024-07-22T08:35
специальная военная операция на украине
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июл — РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" нанесли огонь по резервам ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. "Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" в ночное время уничтожили очередные укрепленные позиции с живой силой ВСУ, где были сосредоточены резервы", — уточнили в ведомстве. Как добавили в ведомстве, "Град" наносит площадное поражение и особенно эффективно при ударах по пехоте ВСУ. "Наша основная сейчас задача — это поражение живой силы и техники противника. То есть не позволять противнику отрабатывать по Белгороду, а также по приграничным районам, дабы не допустить гибели мирных жителей", — рассказал старший офицер батареи с позывным "Сапфир".ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1961095981.html
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харьковская область, россия, белгород, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Белгород, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области

МО: расчеты РСЗО "Град" уничтожили позиции пехоты ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июл — РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" нанесли огонь по резервам ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" в ночное время уничтожили очередные укрепленные позиции с живой силой ВСУ, где были сосредоточены резервы", — уточнили в ведомстве.
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Как добавили в ведомстве, "Град" наносит площадное поражение и особенно эффективно при ударах по пехоте ВСУ.
"Наша основная сейчас задача — это поражение живой силы и техники противника. То есть не позволять противнику отрабатывать по Белгороду, а также по приграничным районам, дабы не допустить гибели мирных жителей", — рассказал старший офицер батареи с позывным "Сапфир".
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияБелгородВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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