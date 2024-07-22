https://ria.ru/20240722/artilleriya-1961117591.html

Артиллеристы нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.07.2024

Артиллеристы нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области

Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" нанесли огонь по резервам ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T05:06

2024-07-22T05:06

2024-07-22T08:35

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июл — РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" нанесли огонь по резервам ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. "Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" в ночное время уничтожили очередные укрепленные позиции с живой силой ВСУ, где были сосредоточены резервы", — уточнили в ведомстве. Как добавили в ведомстве, "Град" наносит площадное поражение и особенно эффективно при ударах по пехоте ВСУ. "Наша основная сейчас задача — это поражение живой силы и техники противника. То есть не позволять противнику отрабатывать по Белгороду, а также по приграничным районам, дабы не допустить гибели мирных жителей", — рассказал старший офицер батареи с позывным "Сапфир".ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1961095981.html

https://ria.ru/20240721/ukraina-1961043445.html

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харьковская область, россия, белгород, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность