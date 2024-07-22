https://ria.ru/20240722/armija-1961145995.html

Израиль нанес удары по 35 объектам в секторе Газа

Израиль нанес удары по 35 объектам в секторе Газа - РИА Новости, 22.07.2024

Израиль нанес удары по 35 объектам в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары примерно по 35 объектам на территории сектора Газа, среди которых были военные сооружения и другие объекты... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:08

2024-07-22T10:08

2024-07-22T10:08

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары примерно по 35 объектам на территории сектора Газа, среди которых были военные сооружения и другие объекты палестинского движения ХАМАС, сообщает в понедельник пресс-служба армии. "ВВС Израиля нанесли удары примерно по 35 целям в секторе Газа, включая военные сооружения террористов и другие объекты террористической инфраструктуры. Кроме того, силы ЦАХАЛ ликвидировали ракетную установку ХАМАС, нацеленную на территории Израиля", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Военные ЦАХАЛ продолжают проводить военные операции на юге сектора Газа и в центральной части палестинского анклава. В районе Тель ас-Султан на юге палестинского анклава солдаты ЦАХАЛ при поддержке ВВС уничтожили десятки радикалов. В ходе рейдов был уничтожен боец элитного подразделения "Нухба" Мухаммад Абу Сейду, который принимал участие в событиях 7 октября и совершил несколько нападений на войска ЦАХАЛ в секторе Газа, добавила пресс-служба армии. По данным военных, за последние сутки в центральной части сектора силы ЦАХАЛ при поддержке ВВС нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС и уничтожили множество радикалов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 38 тысяч человек, пострадали свыше 88 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240428/izrail-1942898822.html

https://ria.ru/20240508/tsakhal-1944815621.html

https://ria.ru/20240721/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году