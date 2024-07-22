https://ria.ru/20240722/armija-1961145995.html
Израиль нанес удары по 35 объектам в секторе Газа
Израиль нанес удары по 35 объектам в секторе Газа - РИА Новости, 22.07.2024
Израиль нанес удары по 35 объектам в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары примерно по 35 объектам на территории сектора Газа, среди которых были военные сооружения и другие объекты... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:08
2024-07-22T10:08
2024-07-22T10:08
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары примерно по 35 объектам на территории сектора Газа, среди которых были военные сооружения и другие объекты палестинского движения ХАМАС, сообщает в понедельник пресс-служба армии. "ВВС Израиля нанесли удары примерно по 35 целям в секторе Газа, включая военные сооружения террористов и другие объекты террористической инфраструктуры. Кроме того, силы ЦАХАЛ ликвидировали ракетную установку ХАМАС, нацеленную на территории Израиля", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Военные ЦАХАЛ продолжают проводить военные операции на юге сектора Газа и в центральной части палестинского анклава. В районе Тель ас-Султан на юге палестинского анклава солдаты ЦАХАЛ при поддержке ВВС уничтожили десятки радикалов. В ходе рейдов был уничтожен боец элитного подразделения "Нухба" Мухаммад Абу Сейду, который принимал участие в событиях 7 октября и совершил несколько нападений на войска ЦАХАЛ в секторе Газа, добавила пресс-служба армии. По данным военных, за последние сутки в центральной части сектора силы ЦАХАЛ при поддержке ВВС нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС и уничтожили множество радикалов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 38 тысяч человек, пострадали свыше 88 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240428/izrail-1942898822.html
https://ria.ru/20240508/tsakhal-1944815621.html
https://ria.ru/20240721/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес удары по 35 объектам в секторе Газа
Израиль нанес удары по 35 объектам в секторе Газа, включая военные сооружения
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары примерно по 35 объектам на территории сектора Газа, среди которых были военные сооружения и другие объекты палестинского движения ХАМАС, сообщает в понедельник пресс-служба армии.
"ВВС Израиля нанесли удары примерно по 35 целям в секторе Газа, включая военные сооружения террористов и другие объекты террористической инфраструктуры. Кроме того, силы ЦАХАЛ ликвидировали ракетную установку ХАМАС, нацеленную на территории Израиля", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Военные ЦАХАЛ продолжают проводить военные операции на юге сектора Газа и в центральной части палестинского анклава.
В районе Тель ас-Султан на юге палестинского анклава солдаты ЦАХАЛ при поддержке ВВС уничтожили десятки радикалов. В ходе рейдов был уничтожен боец элитного подразделения "Нухба" Мухаммад Абу Сейду, который принимал участие в событиях 7 октября и совершил несколько нападений на войска ЦАХАЛ в секторе Газа, добавила пресс-служба армии.
По данным военных, за последние сутки в центральной части сектора силы ЦАХАЛ при поддержке ВВС нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС и уничтожили множество радикалов.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 38 тысяч человек, пострадали свыше 88 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.