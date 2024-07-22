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Саперы обследовали место взрыва газа в Апшеронске - РИА Новости, 22.07.2024
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17:06 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/apsheronsk-1961278130.html
Саперы обследовали место взрыва газа в Апшеронске
Саперы обследовали место взрыва газа в Апшеронске - РИА Новости, 22.07.2024
Саперы обследовали место взрыва газа в Апшеронске
Саперы Росгвардии обследовали район в Апшеронске, где на территории торгового ряда произошел взрыв газа, и не выявили подозрительных предметов, сообщили в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:06
2024-07-22T17:06
происшествия
краснодар
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Саперы Росгвардии обследовали район в Апшеронске, где на территории торгового ряда произошел взрыв газа, и не выявили подозрительных предметов, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Краснодарскому краю. "Инженерно-техническая группа ОМОН "Шторм-Юг" обследовала место происшествия, где в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций. Специалисты Росгвардии осмотрели поврежденный объект, соседние помещения и прилегающие к ним территории", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате осмотра места ЧП подозрительных предметов не обнаружено. В понедельник утром в краевом ГУ МЧС информировали о взрыве газа, который произошел в здании Апшеронска в Краснодарском крае, из-под завалов был спасен один человек. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске. Источник РИА Новости также сообщил, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение. В ЦРБ Апшеронского района рассказали РИА Новости, что в реанимации находится сотрудница аптеки, она получила - тяжелые поражения, ее транспортировали на вертолете в Краснодар. Остальные пациенты, по данным оперштаба, в состоянии средней тяжести. Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого СУ СКР возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, краснодар, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодар, Вениамин Кондратьев
Саперы обследовали место взрыва газа в Апшеронске

Саперы Росгвардии не нашли подозрительных предметов в районе взрыва в Апшеронске

© СУ СКР по Краснодарскому краюНа месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске. Кадр видео
На месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© СУ СКР по Краснодарскому краю
На месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Саперы Росгвардии обследовали район в Апшеронске, где на территории торгового ряда произошел взрыв газа, и не выявили подозрительных предметов, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Краснодарскому краю.
"Инженерно-техническая группа ОМОН "Шторм-Юг" обследовала место происшествия, где в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций. Специалисты Росгвардии осмотрели поврежденный объект, соседние помещения и прилегающие к ним территории", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в результате осмотра места ЧП подозрительных предметов не обнаружено.
В понедельник утром в краевом ГУ МЧС информировали о взрыве газа, который произошел в здании Апшеронска в Краснодарском крае, из-под завалов был спасен один человек. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске.
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Источник РИА Новости также сообщил, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение. В ЦРБ Апшеронского района рассказали РИА Новости, что в реанимации находится сотрудница аптеки, она получила - тяжелые поражения, ее транспортировали на вертолете в Краснодар. Остальные пациенты, по данным оперштаба, в состоянии средней тяжести.
Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого СУ СКР возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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ПроисшествияКраснодарВениамин Кондратьев
 
 
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