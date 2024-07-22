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Аэропорт Сочи готов к сложным погодным условиям, заявили власти - РИА Новости, 22.07.2024
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20:57 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/aeroport-1961328026.html
Аэропорт Сочи готов к сложным погодным условиям, заявили власти
Аэропорт Сочи готов к сложным погодным условиям, заявили власти - РИА Новости, 22.07.2024
Аэропорт Сочи готов к сложным погодным условиям, заявили власти
Международный аэропорт Сочи готов к работе в сложных метеорологических условиях, которые прогнозируются во вторник и среду, также о непогоде предупреждены... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:57
2024-07-22T20:57
сочи
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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи готов к работе в сложных метеорологических условиях, которые прогнозируются во вторник и среду, также о непогоде предупреждены санаторные предприятия, сообщили в пресс-службе администрации города. Штормовое предупреждение из-за сильных дождей, местами сопровождаемых градом, обвили в Сочи 23 и 24 июля. По заверению чиновников, городские службы подготовлены на случай непогоды. "Аэропорт готов к работе в сложных метеоусловиях, с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж. По линии РЖД проверены водопропускные сооружения. Выставлено девять постов наблюдения в местах возможного схода оползней. На дороги муниципального значения готовы выйти свыше 30 единиц спецтехники", - говорится в сообщении сочинской мэрии. Отмечается, что о непогоде предупреждены представители социально значимых объектов, санаторные предприятия. "Заблаговременно проведено оповещение жителей и гостей: через СМИ и социальные сети, посредством смс-сообщений, также будут задействованы системы речевого оповещения", - сообщает администрация. Поясняется, что для фиксации уровня воды в реках действуют 53 гидрологических комплекса и девять осадкомеров. "Вся информация в режиме реального времени о подъемах уровня воды выведена на экраны оперативных дежурных ЕДДС. Также во всех районах сформированы рабочие группы для постоянного наблюдения за уровнем воды в реках и на подведомственных территориях", - уточняют власти. Контролировать ситуацию на курорте будет круглосуточный оперативный штаб. Пока же жителей Сочи и отдыхающих просят воздержаться от отдыха у воды. На время непогоды также следует отказаться от прогулок в горах и не оставлять автомобили под рекламными конструкциями.
https://ria.ru/20240721/sinoptik-1961034214.html
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сочи
Сочи
Аэропорт Сочи готов к сложным погодным условиям, заявили власти

Власти: международный аэропорт Сочи готов к сложным погодным условиям

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк Сочи
 Сочи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи готов к работе в сложных метеорологических условиях, которые прогнозируются во вторник и среду, также о непогоде предупреждены санаторные предприятия, сообщили в пресс-службе администрации города.
Штормовое предупреждение из-за сильных дождей, местами сопровождаемых градом, обвили в Сочи 23 и 24 июля.
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По заверению чиновников, городские службы подготовлены на случай непогоды.
«
"Аэропорт готов к работе в сложных метеоусловиях, с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж. По линии РЖД проверены водопропускные сооружения. Выставлено девять постов наблюдения в местах возможного схода оползней. На дороги муниципального значения готовы выйти свыше 30 единиц спецтехники", - говорится в сообщении сочинской мэрии.
Отмечается, что о непогоде предупреждены представители социально значимых объектов, санаторные предприятия. "Заблаговременно проведено оповещение жителей и гостей: через СМИ и социальные сети, посредством смс-сообщений, также будут задействованы системы речевого оповещения", - сообщает администрация.
Поясняется, что для фиксации уровня воды в реках действуют 53 гидрологических комплекса и девять осадкомеров. "Вся информация в режиме реального времени о подъемах уровня воды выведена на экраны оперативных дежурных ЕДДС. Также во всех районах сформированы рабочие группы для постоянного наблюдения за уровнем воды в реках и на подведомственных территориях", - уточняют власти.
Контролировать ситуацию на курорте будет круглосуточный оперативный штаб. Пока же жителей Сочи и отдыхающих просят воздержаться от отдыха у воды. На время непогоды также следует отказаться от прогулок в горах и не оставлять автомобили под рекламными конструкциями.
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