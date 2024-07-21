https://ria.ru/20240721/vzryv-1961092409.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 21.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Звуки взрывов раздались в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T22:17

2024-07-21T22:17

2024-07-21T22:17

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьков

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929420200_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_db51985ab2a06e04338c3e77a4ac23ea.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Звуки взрывов раздались в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Харьковской области звучит более полутора суток. "Взрывы в Харькове", - говорится в публикации в Telegram-канале "24 канала". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html

россия

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, харьков, украина, вооруженные силы украины