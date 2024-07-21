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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 21.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Звуки взрывов раздались в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:17
2024-07-21T22:17
2024-07-21T22:17
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Звуки взрывов раздались в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Харьковской области звучит более полутора суток. "Взрывы в Харькове", - говорится в публикации в Telegram-канале "24 канала". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"24 канал": в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги