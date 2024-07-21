https://ria.ru/20240721/vstrecha-1961052741.html

Патриарх Кирилл провел встречу с губернатором Тверской области

Патриарх Кирилл провел встречу с губернатором Тверской области - РИА Новости, 21.07.2024

Патриарх Кирилл провел встречу с губернатором Тверской области

В воскресенье после Великого освящения Спасо-Преображенского собора в Твери патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с губернатором Игорем Руденей... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T16:37

2024-07-21T16:37

2024-07-21T16:37

тверская область

патриарх кирилл (владимир гундяев)

тверь

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В воскресенье после Великого освящения Спасо-Преображенского собора в Твери патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с губернатором Игорем Руденей и митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием, сообщает пресс-служба областного правительства. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития церковно-государственных отношений в Тверской области, духовно-нравственного воспитания. "Тверь – историческая земля, где очень сильны традиции и очень правильный, трудолюбивый народ. Когда я приехал в регион, понял, что начать работу здесь нужно с восстановления главной святыни - Спасо-Преображенского собора, с которым связана основная история тверской земли", – приводит пресс-служба слова Рудени. В воскресенье патриарх совершил Великое освящение Спасо-Преображенского собора, которому теперь присвоен статус кафедрального. Первый Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году князем Михаилом Тверским и первым тверским епископом Симеоном. В годы польско-литовского нашествия в начале XVII века древний Спас был разобран, а на его месте из старицкого камня был отстроен новый, второй Спасо-Преображенский Собор. Он практически в неизменном виде простоял до момента своего разрушения. Спасо-Преображенский собор был взорван в ночь с 3 на 4 апреля 1935 года. Возрождение святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году. В дальнейших планах - воссоздание колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора.

https://ria.ru/20240721/sobor-1961046280.html

https://ria.ru/20240709/stroitelstvo-1958558230.html

тверь

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патриарх кирилл (владимир гундяев), тверь, игорь руденя, тверская область