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Патриарх Кирилл провел встречу с губернатором Тверской области - РИА Новости, 21.07.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:37 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/vstrecha-1961052741.html
Патриарх Кирилл провел встречу с губернатором Тверской области
Патриарх Кирилл провел встречу с губернатором Тверской области - РИА Новости, 21.07.2024
Патриарх Кирилл провел встречу с губернатором Тверской области
В воскресенье после Великого освящения Спасо-Преображенского собора в Твери патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с губернатором Игорем Руденей... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T16:37
2024-07-21T16:37
тверская область
патриарх кирилл (владимир гундяев)
тверь
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В воскресенье после Великого освящения Спасо-Преображенского собора в Твери патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с губернатором Игорем Руденей и митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием, сообщает пресс-служба областного правительства. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития церковно-государственных отношений в Тверской области, духовно-нравственного воспитания. "Тверь – историческая земля, где очень сильны традиции и очень правильный, трудолюбивый народ. Когда я приехал в регион, понял, что начать работу здесь нужно с восстановления главной святыни - Спасо-Преображенского собора, с которым связана основная история тверской земли", – приводит пресс-служба слова Рудени. В воскресенье патриарх совершил Великое освящение Спасо-Преображенского собора, которому теперь присвоен статус кафедрального. Первый Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году князем Михаилом Тверским и первым тверским епископом Симеоном. В годы польско-литовского нашествия в начале XVII века древний Спас был разобран, а на его месте из старицкого камня был отстроен новый, второй Спасо-Преображенский Собор. Он практически в неизменном виде простоял до момента своего разрушения. Спасо-Преображенский собор был взорван в ночь с 3 на 4 апреля 1935 года. Возрождение святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году. В дальнейших планах - воссоздание колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора.
https://ria.ru/20240721/sobor-1961046280.html
https://ria.ru/20240709/stroitelstvo-1958558230.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Тверь, Игорь Руденя, Тверская область
Патриарх Кирилл провел встречу с губернатором Тверской области

Патриарх Кирилл провел встречу с губернатором Тверской области

© Фото : правительство Тверской областиПатриарх Кирилл провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей
Патриарх Кирилл провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : правительство Тверской области
Патриарх Кирилл провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В воскресенье после Великого освящения Спасо-Преображенского собора в Твери патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с губернатором Игорем Руденей и митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием, сообщает пресс-служба областного правительства.
В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития церковно-государственных отношений в Тверской области, духовно-нравственного воспитания.
Патриарх Кирилл освятил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Твери - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Патриарх Кирилл освятил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Твери
Вчера, 15:38
"Тверь – историческая земля, где очень сильны традиции и очень правильный, трудолюбивый народ. Когда я приехал в регион, понял, что начать работу здесь нужно с восстановления главной святыни - Спасо-Преображенского собора, с которым связана основная история тверской земли", – приводит пресс-служба слова Рудени.
В воскресенье патриарх совершил Великое освящение Спасо-Преображенского собора, которому теперь присвоен статус кафедрального.
Первый Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году князем Михаилом Тверским и первым тверским епископом Симеоном.
В годы польско-литовского нашествия в начале XVII века древний Спас был разобран, а на его месте из старицкого камня был отстроен новый, второй Спасо-Преображенский Собор. Он практически в неизменном виде простоял до момента своего разрушения. Спасо-Преображенский собор был взорван в ночь с 3 на 4 апреля 1935 года.
Возрождение святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году. В дальнейших планах - воссоздание колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора.
Строительство нового газопровода началось в Тверской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Строительство нового газопровода началось в Тверской области
9 июля, 16:52
 
Тверская областьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ТверьИгорь РуденяТверская область
 
 
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