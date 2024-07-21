https://ria.ru/20240721/trevoga-1960982281.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.07.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T00:41

2024-07-21T00:41

2024-07-21T02:03

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее тревога объявлялась в Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, а также Черниговской областях. По данным ресурса, в Черкасской области тревога была объявлена в 00.02 мск, в Полтавской – в 00.21.Позднее, в 01.55, воздушная тревога была объявлена в Киевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240720/syrskiy-1960964954.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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