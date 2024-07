https://ria.ru/20240721/tramp-1961058179.html

Трамп за три месяца собрал больше пожертвований, чем Байден, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Кандидат от республиканцев в президенты США Дональд Трамп за последние три месяца собрал на свою предвыборную кампанию больше пожертвований, чем его конкурент от демократов и действующий глава государства Джо Байден, сообщила в воскресенье газета Financial Times. "Дональд Трамп собрал во втором квартале больше денег, чем Джо Байден, что подчеркивает, что бывший президент переживает всплеск пожертвований, пока доноры демократов всё больше нервничают по поводу перспектив своего кандидата", - сообщает газета по итогам анализа федеральных данных по избирательным кампаниям. Согласно изданию, с апреля фандрайзинговые организации республиканцев собрали более 431 миллиона долларов, в то время как их демократические конкуренты собрали почти на 99 миллионов меньше - около 332 миллионов долларов. Изначально Трамп отставал от Байдена по сбору средств, но ситуация изменилась, когда 30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный приговор против него по делу о фальсификации документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. "Влияние оказалось разительным. Группы по сбору средств, связанные с Трампом, более чем утроили сумму пожертвований, которые они собрали во втором квартале по сравнению с первым кварталом, когда группы Байдена собрали примерно на 49 миллионов долларов больше. По сравнению со вторым кварталом 2020 года, года последних президентских выборов, группы Трампа более чем удвоили результат по сбору средств", - отмечает the Financial Times. Крупнейшим донором Трампа газета называет Тимоти Меллона, наследника банковской династии. Он пожертвовал 75 миллионов долларов, в том числе 50 миллионов сразу после оглашения приговора по делу о фальсификации документов. Статья не анализирует влияние на сборы провала Байдена на дебатах с Трампом по причине отсутствия данных за июль. Однако некоторые доноры демократов публично заявили о решении отложить перевод средств в связи с недовольством кандидатурой Байдена. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

