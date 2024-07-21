https://ria.ru/20240721/tramp-1960994720.html

Секретная служба признала, что отклоняла запросы на усиление охраны Трампа

Секретная служба признала, что отклоняла запросы на усиление охраны Трампа - РИА Новости, 21.07.2024

Секретная служба признала, что отклоняла запросы на усиление охраны Трампа

Секретная служба США признала, что отклоняла запросы на усиление охраны экс-президента США Дональда Трампа своими ресурсами, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T05:54

2024-07-21T05:54

2024-07-21T06:42

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Секретная служба США признала, что отклоняла запросы на усиление охраны экс-президента США Дональда Трампа своими ресурсами, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Энтони Гульельми для газеты."Секретная служба признала в субботу, что она отклоняла запросы на дополнительные федеральные ресурсы, которые запрашивало охранное подразделение президента Дональда Трампа в течение двух лет перед попыткой покушения", - пишет газета.Как отмечает газета, Гульельми подчеркнул, что запросы об усилении охраны не касались конкретно мероприятия в Пенсильвании, на котором Трамп получил ранение в результате стрельбы.Помимо этого, он отметил, что в случаях, когда Секретная служба не могла выделить дополнительные силы на охрану Трампа, она вместо этого направляла к нему людей из силовых органов отдельных штатов или местных образований или же меняла планы безопасности так, чтобы снизить угрозу жизни Трампа.Газета подчеркивает, что признание со стороны Секретной службы усилит критику главы ведомства Кимберли Читл в преддверии слушаний в комитете палаты представителей.Ранее телеканал Fox News передавал, что комитет палаты представителей США по внутренней безопасности проверит сообщения о том, что Трампу отказали в усилении его охраны незадолго до покушения. В воскресенье, 14 июля, Гульельми сообщил, что заявления о об отказе Секретной службы от усиления охраны Трампа не соответствуют действительности.В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

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в мире, сша, покушение на дональда трампа, дональд трамп, фбр, пенсильвания