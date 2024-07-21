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Бывший врач Белого дома призвал президентов регулярно сдавать тесты - РИА Новости, 21.07.2024
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19:21 21.07.2024
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Бывший врач Белого дома призвал президентов регулярно сдавать тесты
Бывший врач Белого дома призвал президентов регулярно сдавать тесты - РИА Новости, 21.07.2024
Бывший врач Белого дома призвал президентов регулярно сдавать тесты
Бывший лечащий врач Белого дома Джеффри Кульман заявил в воскресенье, что президентов США следует обязать регулярно проходить когнитивный тест, поскольку их... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:21
2024-07-21T19:21
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Бывший лечащий врач Белого дома Джеффри Кульман заявил в воскресенье, что президентов США следует обязать регулярно проходить когнитивный тест, поскольку их способности за время срока могут измениться в связи со сложностью работы. "Я считаю, что все кандидаты, баллотирующиеся на пост президента, должны согласиться пройти комплексное нейрокогнитивное обследование, которое следовало бы рекомендациям по принятию важных решений. Обследование должно служить точкой отсчета и периодически повторяться. В настоящее время эти тесты проводятся только в том случае, если об этом просит врач президента. В дальнейшем медицинская команда Белого дома должна регулярно проводить набор детальных тестов, а не просто осмотр", - написал Кульман в статье для газеты The New York Times. Подобные тесты длятся от четырех до восьми часов и используют компоненты, рекомендованные Американской академией неврологии, чтобы оценить навыки памяти, речи и решения проблем, отметил медик. Кульман работал в Белом доме при трех президентах, в период президентства Барака Обамы он был его лечащим врачом. Оговорки Байдена вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей, которые ставят под сомнение целесообразность попытки переизбрания действующего президента на второй срок. New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом оно становится более тревожным.
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в мире, сша, барак обама, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Барак Обама, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Бывший врач Белого дома призвал президентов регулярно сдавать тесты

Экс-врач Белого дома призвал президентов США регулярно сдавать когнитивные тесты

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Бывший лечащий врач Белого дома Джеффри Кульман заявил в воскресенье, что президентов США следует обязать регулярно проходить когнитивный тест, поскольку их способности за время срока могут измениться в связи со сложностью работы.
"Я считаю, что все кандидаты, баллотирующиеся на пост президента, должны согласиться пройти комплексное нейрокогнитивное обследование, которое следовало бы рекомендациям по принятию важных решений. Обследование должно служить точкой отсчета и периодически повторяться. В настоящее время эти тесты проводятся только в том случае, если об этом просит врач президента. В дальнейшем медицинская команда Белого дома должна регулярно проводить набор детальных тестов, а не просто осмотр", - написал Кульман в статье для газеты The New York Times.
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Подобные тесты длятся от четырех до восьми часов и используют компоненты, рекомендованные Американской академией неврологии, чтобы оценить навыки памяти, речи и решения проблем, отметил медик.
Кульман работал в Белом доме при трех президентах, в период президентства Барака Обамы он был его лечащим врачом.
Оговорки Байдена вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей, которые ставят под сомнение целесообразность попытки переизбрания действующего президента на второй срок. New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом оно становится более тревожным.
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