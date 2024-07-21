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В Нижнем Новгороде потушили пожар на мебельном производстве - РИА Новости, 21.07.2024
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08:16 21.07.2024
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В Нижнем Новгороде потушили пожар на мебельном производстве
В Нижнем Новгороде потушили пожар на мебельном производстве - РИА Новости, 21.07.2024
В Нижнем Новгороде потушили пожар на мебельном производстве
Спасатели потушили пожар на мебельном производстве в Нижнем Новгороде, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:16
2024-07-21T08:16
происшествия
нижний новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на мебельном производстве в Нижнем Новгороде, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на территории промышленного предприятия на улице Адмирала Нахимова в Нижнем Новгороде, где производится мебель. Позднее пожар локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров &quot;Пожар в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован&quot;, - говорится в сообщении.
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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде потушили пожар на мебельном производстве

МЧС: пожар на мебельном производстве в Нижнем Новгороде потушили

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара на мебельном производстве в Нижнем Новгороде
Место пожара на мебельном производстве в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара на мебельном производстве в Нижнем Новгороде
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на мебельном производстве в Нижнем Новгороде, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на территории промышленного предприятия на улице Адмирала Нахимова в Нижнем Новгороде, где производится мебель. Позднее пожар локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров
«

"Пожар в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

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ПроисшествияНижний НовгородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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