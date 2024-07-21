https://ria.ru/20240721/pozhar-1960999555.html

В Нижнем Новгороде потушили пожар на мебельном производстве

В Нижнем Новгороде потушили пожар на мебельном производстве - РИА Новости, 21.07.2024

В Нижнем Новгороде потушили пожар на мебельном производстве

Спасатели потушили пожар на мебельном производстве в Нижнем Новгороде, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T08:16

2024-07-21T08:16

2024-07-21T08:16

происшествия

нижний новгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960968389_0:499:957:1037_1920x0_80_0_0_ea9a5046a3d239b008c1030881caa58e.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на мебельном производстве в Нижнем Новгороде, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на территории промышленного предприятия на улице Адмирала Нахимова в Нижнем Новгороде, где производится мебель. Позднее пожар локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров "Пожар в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/dyurso-1959691081.html

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)