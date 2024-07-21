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В Севастополе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/opasnost-1960998507.html
В Севастополе объявили ракетную опасность
В Севастополе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.07.2024
В Севастополе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T07:45
2024-07-21T07:45
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
происшествия
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!" - написал он в Telegram-канале. Развожаев также опубликовал видеоролик с предупреждением о ракетной опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия, Россия
В Севастополе объявили ракетную опасность

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!" - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Развожаев также опубликовал видеоролик с предупреждением о ракетной опасности.
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияРоссия
 
 
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