https://ria.ru/20240721/opasnost-1960998507.html

В Севастополе объявили ракетную опасность

В Севастополе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.07.2024

В Севастополе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T07:45

2024-07-21T07:45

2024-07-21T07:45

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

происшествия

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!" - написал он в Telegram-канале. Развожаев также опубликовал видеоролик с предупреждением о ракетной опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

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севастополь, михаил развожаев, происшествия, россия