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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.07.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино, а также в Шебекинском горокруге, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T04:17

2024-07-21T04:17

2024-07-21T04:21

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородский район

белгородская область

россия

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино, а также в Шебекинском горокруге, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

шебекино

белгородский район

белгородская область

россия

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белгород, шебекино, белгородский район, белгородская область, россия, происшествия, вячеслав гладков