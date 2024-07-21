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Омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию с двумя брошенными детьми - РИА Новости, 21.07.2024
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12:46 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/ombudsmen-1961026278.html
Омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию с двумя брошенными детьми
Омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию с двумя брошенными детьми - РИА Новости, 21.07.2024
Омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию с двумя брошенными детьми
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла под личный контроль ситуацию с двумя детьми, которых мать бросила одних в квартире, рассказала РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T12:46
2024-07-21T12:46
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла под личный контроль ситуацию с двумя детьми, которых мать бросила одних в квартире, рассказала она в своем Telegram-канале. В субботу прохожие заметили двух детей, которые стояли у окна на втором этаже московской многоэтажки на Святоозерской улице и просили их накормить. Прибывшие на место спасатели вскрыли квартиру и выяснили, что двухлетняя и четырехлетняя девочки находятся дома одни. "На данный момент дети находятся в семейном центре, под присмотром специалистов. Вся необходимая помощь будет оказана. В отношении мамы детей ведется проверка. Ситуация на контроле столичной прокуратуры и моем личном контроле", – рассказала Ярославская.По информации пресс-службы московского главка МВД, правоохранители нашли мать, которая оставила двух детей без присмотра. Ее доставили в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о привлечении родителя к административной ответственности.
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию с двумя брошенными детьми

Омбудсмен Ярославская взяла под контроль ситуацию с брошенными в квартире детьми

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramОбследование жилищно-бытовых условий в квартире по улице Святоозерская в Москве, в которой 2 маленьких ребенка оставались одни
Обследование жилищно-бытовых условий в квартире по улице Святоозерская в Москве, в которой 2 маленьких ребенка оставались одни - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Обследование жилищно-бытовых условий в квартире по улице Святоозерская в Москве, в которой 2 маленьких ребенка оставались одни
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла под личный контроль ситуацию с двумя детьми, которых мать бросила одних в квартире, рассказала она в своем Telegram-канале.
В субботу прохожие заметили двух детей, которые стояли у окна на втором этаже московской многоэтажки на Святоозерской улице и просили их накормить. Прибывшие на место спасатели вскрыли квартиру и выяснили, что двухлетняя и четырехлетняя девочки находятся дома одни.
«
"На данный момент дети находятся в семейном центре, под присмотром специалистов. Вся необходимая помощь будет оказана. В отношении мамы детей ведется проверка. Ситуация на контроле столичной прокуратуры и моем личном контроле", – рассказала Ярославская.
По информации пресс-службы московского главка МВД, правоохранители нашли мать, которая оставила двух детей без присмотра. Ее доставили в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о привлечении родителя к административной ответственности.
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ПроисшествияМоскваОльга Ярославская
 
 
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