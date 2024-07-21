https://ria.ru/20240721/ombudsmen-1961026278.html

Омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию с двумя брошенными детьми

Омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию с двумя брошенными детьми - РИА Новости, 21.07.2024

Омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию с двумя брошенными детьми

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла под личный контроль ситуацию с двумя детьми, которых мать бросила одних в квартире, рассказала РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T12:46

2024-07-21T12:46

2024-07-21T12:46

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла под личный контроль ситуацию с двумя детьми, которых мать бросила одних в квартире, рассказала она в своем Telegram-канале. В субботу прохожие заметили двух детей, которые стояли у окна на втором этаже московской многоэтажки на Святоозерской улице и просили их накормить. Прибывшие на место спасатели вскрыли квартиру и выяснили, что двухлетняя и четырехлетняя девочки находятся дома одни. "На данный момент дети находятся в семейном центре, под присмотром специалистов. Вся необходимая помощь будет оказана. В отношении мамы детей ведется проверка. Ситуация на контроле столичной прокуратуры и моем личном контроле", – рассказала Ярославская.По информации пресс-службы московского главка МВД, правоохранители нашли мать, которая оставила двух детей без присмотра. Ее доставили в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о привлечении родителя к административной ответственности.

https://ria.ru/20240710/kletka-1958713845.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, ольга ярославская