Омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию с двумя брошенными детьми
Омбудсмен Ярославская взяла под контроль ситуацию с брошенными в квартире детьми
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramОбследование жилищно-бытовых условий в квартире по улице Святоозерская в Москве, в которой 2 маленьких ребенка оставались одни
Обследование жилищно-бытовых условий в квартире по улице Святоозерская в Москве, в которой 2 маленьких ребенка оставались одни
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла под личный контроль ситуацию с двумя детьми, которых мать бросила одних в квартире, рассказала она в своем Telegram-канале.
В субботу прохожие заметили двух детей, которые стояли у окна на втором этаже московской многоэтажки на Святоозерской улице и просили их накормить. Прибывшие на место спасатели вскрыли квартиру и выяснили, что двухлетняя и четырехлетняя девочки находятся дома одни.
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"На данный момент дети находятся в семейном центре, под присмотром специалистов. Вся необходимая помощь будет оказана. В отношении мамы детей ведется проверка. Ситуация на контроле столичной прокуратуры и моем личном контроле", – рассказала Ярославская.
По информации пресс-службы московского главка МВД, правоохранители нашли мать, которая оставила двух детей без присмотра. Ее доставили в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о привлечении родителя к административной ответственности.