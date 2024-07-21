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Президент Никарагуа отметил правдивость российских СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
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00:51 21.07.2024 (обновлено: 01:31 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/nikaragua-1960982460.html
Президент Никарагуа отметил правдивость российских СМИ
Президент Никарагуа отметил правдивость российских СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
Президент Никарагуа отметил правдивость российских СМИ
Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что такие российские средства массовой информации, как Sputnik и... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T00:51
2024-07-21T01:31
в мире
никарагуа
даниэль ортега
вячеслав володин
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МАНАГУА, 21 июл - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что такие российские средства массовой информации, как Sputnik и RT, правдиво информируют мировое сообщество о жизни и событиях в Никарагуа, сообщается на сайте ГД. "Он (Ортега - ред.) отметил российские СМИ, такие как Sputnik и RT, которые правдиво информируют мировое сообщество о жизни и событиях в Никарагуа", - говорится в публикации на сайте. "Важно отметить, что, кто не уважает эту сферу, вводит санкции, цензурирует, они лишают свободы слова, как это сделано в отношении российских СМИ", - подчеркнул президент Никарагуа.
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в мире, никарагуа, даниэль ортега, вячеслав володин, госдума рф, россия
В мире, Никарагуа, Даниэль Ортега, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Президент Никарагуа отметил правдивость российских СМИ

Ортега: Sputnik и RT правдиво информируют мировое сообщество о жизни в Никарагуа

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега
Президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега. Архивное фото
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МАНАГУА, 21 июл - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что такие российские средства массовой информации, как Sputnik и RT, правдиво информируют мировое сообщество о жизни и событиях в Никарагуа, сообщается на сайте ГД.
"Он (Ортега - ред.) отметил российские СМИ, такие как Sputnik и RT, которые правдиво информируют мировое сообщество о жизни и событиях в Никарагуа", - говорится в публикации на сайте.
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"Важно отметить, что, кто не уважает эту сферу, вводит санкции, цензурирует, они лишают свободы слова, как это сделано в отношении российских СМИ", - подчеркнул президент Никарагуа.
 
В миреНикарагуаДаниэль ОртегаВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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