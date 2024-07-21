https://ria.ru/20240721/moldavija-1961064433.html

В Молдавии нашли останки двух советских солдат

В Молдавии нашли останки двух советских солдат - РИА Новости, 21.07.2024

В Молдавии нашли останки двух советских солдат

В ходе раскопок на юге Молдавии у села Раскаец обнаружены останки двух освобождавших страну от фашизма во время Великой Отечественной войны советских солдат,... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T18:12

2024-07-21T18:12

2024-07-21T18:18

молдавия

румыния

венгрия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961064801_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_2975e4effa5c4e4795719e53833ef2b2.jpg

КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. В ходе раскопок на юге Молдавии у села Раскаец обнаружены останки двух освобождавших страну от фашизма во время Великой Отечественной войны советских солдат, имена которых не удалось установить, сообщил глава координационного комитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович. В Штефан-Водском районе на юге Молдавии 19 июля стартовала юбилейная 15-я республиканская поисковая экспедиция "Вахта Памяти". На протяжении десяти дней поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба будут вести работы по поиску неучтенных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Работы проходят на местах ожесточенных сражений весны-лета 1944 года, на территории двух Днестровских плацдармов, занятых Красной армией в ходе боев за освобождение Молдавии от фашизма. "На пахотном поле у села Раскаец обнаружены останки двух советских солдат, имена которых установить, к сожалению, не удалось. При одном из погибших была найдена газета, фрагменты которой удалось прочесть в полевых условиях", - написал Петрович в своем Telegram-канале. По его словам, также был найден боевой снаряд. "Стреляный, а значит поставленный на боевой взвод, и готовый в любую минуту взорваться. То, что его не зацепили при вспашке за 80 лет можно объяснить только чудом", - пояснил он, отметив, что на место уже прибыли специальные службы по разминированию. По неполным данным только в районе села Раскаец погибло свыше восьми тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20240209/memorial-1926436771.html

молдавия

румыния

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, румыния, венгрия, в мире