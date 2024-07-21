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В Кузбассе в санатории дети почувствовали себя плохо - РИА Новости, 21.07.2024
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12:01 21.07.2024 (обновлено: 12:16 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/kuzbass-1961021953.html
В Кузбассе в санатории дети почувствовали себя плохо
В Кузбассе в санатории дети почувствовали себя плохо - РИА Новости, 21.07.2024
В Кузбассе в санатории дети почувствовали себя плохо
Отдыхающие в железнодорожном санатории-профилактории "Магистраль" Кузбасса дети почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью, Западно-Сибирская... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T12:01
2024-07-21T12:16
происшествия
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КЕМЕРОВО, 21 июл – РИА Новости. Отдыхающие в железнодорожном санатории-профилактории "Магистраль" Кузбасса дети почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью, Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства. "По предварительным данным, сегодня в санатории-профилактории "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области-Кузбасса зафиксировано ухудшение самочувствия группы отдыхающих детей. Беловской транспортной прокуратурой организована проверка организации отдыха несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.Ведомство не уточняет причины плохого самочувствия детей и не называет их число.
https://ria.ru/20240718/deti-1960396295.html
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происшествия
Происшествия
В Кузбассе в санатории дети почувствовали себя плохо

В санатории в Кузбассе зафиксировали ухудшение самочувствия детей

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура Санаторий-профилакторий "Магистраль" в Кемеровской области
Санаторий-профилакторий Магистраль в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Санаторий-профилакторий "Магистраль" в Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 21 июл – РИА Новости. Отдыхающие в железнодорожном санатории-профилактории "Магистраль" Кузбасса дети почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью, Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"По предварительным данным, сегодня в санатории-профилактории "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области-Кузбасса зафиксировано ухудшение самочувствия группы отдыхающих детей. Беловской транспортной прокуратурой организована проверка организации отдыха несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.
Ведомство не уточняет причины плохого самочувствия детей и не называет их число.
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