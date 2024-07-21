https://ria.ru/20240721/izrail-1961068874.html

Армия Израиля разослала первую тысячу повесток ультраортодоксам, пишут СМИ

Армия Израиля разослала первую тысячу повесток ультраортодоксам, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024

Армия Израиля разослала первую тысячу повесток ультраортодоксам, пишут СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье разослала первую тысячу повесток призывникам из ультраортодоксальной общины в возрасте от 18 до 26 лет, сообщило... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T18:42

2024-07-21T18:42

2024-07-21T18:42

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израиль

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье разослала первую тысячу повесток призывникам из ультраортодоксальной общины в возрасте от 18 до 26 лет, сообщило издание The Times of Israel. По данным издания, в ближайшие четыре недели армия еще дважды разошлет по тысяче повесток призывникам из этой группы населения, которая десятилетиями освобождалась от срочной службы. Издание уточняет, что для призыва были выбраны мужчины, имеющие работу, водительские права или же являющиеся студентами высших учебных заведений. Эти факторы указывают на то, что они не полностью погружены в религиозное обучение. Ранее издание сообщало, что влиятельные раввины призвали студентов религиозных учебных заведений (иешив) игнорировать любые контакты со стороны ЦАХАЛ. По его данным, в религиозный партиях, которые входят в правящую коалицию, потребовали от премьер-министра к концу летней сессии парламента принять закон, который освободит ультраортодоксов от службы в армии. Ранее на этой неделе армия Израиля подтвердила информацию прессы о том, что с воскресенья ультраортодоксы, подходящие под условия призыва, начнут получать повестки. В ЦАХАЛ заявили, что это необходимо в связи с оперативными потребностями армии и с учетом текущих вызовов для безопасности государства. Ортодоксальная община Бней-Брака, крупного религиозного района на востоке Тель-Авива, отреагировала на это акциями протеста, которые сопровождались беспорядками и задержаниями. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее выступил за расширение масштаба призыва в армию и распространение его на ультраортодоксальных евреев. В ультрарелигиозных кругах Израиля при этом убеждены, что посредством изучения священных текстов ультраортодоксы разделяют общественное бремя и вносят весомый вклад в обеспечение нерушимости и стабильности еврейского государства. В июне Верховный суд Израиля (Багац) единогласно вынес постановление, что государство ввиду отсутствия соответствующих законодательных рамок больше не может освобождать студентов еврейских религиозных учебных заведений от призыва на срочную военную службу. Также коллегия из девяти судей постановила, что правительство больше не может оказывать финансовую поддержку студентам иешив, не получившим отсрочку от службы в Армии обороны Израиля. Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в иешивах, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году Верховный суд счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.

https://ria.ru/20231008/ierusalim-1901014636.html

https://ria.ru/20240710/izrail-1958766335.html

https://ria.ru/20240716/protest-1960137474.html

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в мире, израиль, тель-авив