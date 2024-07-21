Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля разослала первую тысячу повесток ультраортодоксам, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/izrail-1961068874.html
Армия Израиля разослала первую тысячу повесток ультраортодоксам, пишут СМИ
Армия Израиля разослала первую тысячу повесток ультраортодоксам, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
Армия Израиля разослала первую тысячу повесток ультраортодоксам, пишут СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье разослала первую тысячу повесток призывникам из ультраортодоксальной общины в возрасте от 18 до 26 лет, сообщило... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:42
2024-07-21T18:42
в мире
израиль
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье разослала первую тысячу повесток призывникам из ультраортодоксальной общины в возрасте от 18 до 26 лет, сообщило издание The Times of Israel. По данным издания, в ближайшие четыре недели армия еще дважды разошлет по тысяче повесток призывникам из этой группы населения, которая десятилетиями освобождалась от срочной службы. Издание уточняет, что для призыва были выбраны мужчины, имеющие работу, водительские права или же являющиеся студентами высших учебных заведений. Эти факторы указывают на то, что они не полностью погружены в религиозное обучение. Ранее издание сообщало, что влиятельные раввины призвали студентов религиозных учебных заведений (иешив) игнорировать любые контакты со стороны ЦАХАЛ. По его данным, в религиозный партиях, которые входят в правящую коалицию, потребовали от премьер-министра к концу летней сессии парламента принять закон, который освободит ультраортодоксов от службы в армии. Ранее на этой неделе армия Израиля подтвердила информацию прессы о том, что с воскресенья ультраортодоксы, подходящие под условия призыва, начнут получать повестки. В ЦАХАЛ заявили, что это необходимо в связи с оперативными потребностями армии и с учетом текущих вызовов для безопасности государства. Ортодоксальная община Бней-Брака, крупного религиозного района на востоке Тель-Авива, отреагировала на это акциями протеста, которые сопровождались беспорядками и задержаниями. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее выступил за расширение масштаба призыва в армию и распространение его на ультраортодоксальных евреев. В ультрарелигиозных кругах Израиля при этом убеждены, что посредством изучения священных текстов ультраортодоксы разделяют общественное бремя и вносят весомый вклад в обеспечение нерушимости и стабильности еврейского государства. В июне Верховный суд Израиля (Багац) единогласно вынес постановление, что государство ввиду отсутствия соответствующих законодательных рамок больше не может освобождать студентов еврейских религиозных учебных заведений от призыва на срочную военную службу. Также коллегия из девяти судей постановила, что правительство больше не может оказывать финансовую поддержку студентам иешив, не получившим отсрочку от службы в Армии обороны Израиля. Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в иешивах, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году Верховный суд счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.
https://ria.ru/20231008/ierusalim-1901014636.html
https://ria.ru/20240710/izrail-1958766335.html
https://ria.ru/20240716/protest-1960137474.html
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3013e0f1017fdb4f28421c1d12bccfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив
В мире, Израиль, Тель-Авив
Армия Израиля разослала первую тысячу повесток ультраортодоксам, пишут СМИ

TI: армия Израиля разослала первую тысячу повесток ультраортодоксам

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье разослала первую тысячу повесток призывникам из ультраортодоксальной общины в возрасте от 18 до 26 лет, сообщило издание The Times of Israel.
По данным издания, в ближайшие четыре недели армия еще дважды разошлет по тысяче повесток призывникам из этой группы населения, которая десятилетиями освобождалась от срочной службы. Издание уточняет, что для призыва были выбраны мужчины, имеющие работу, водительские права или же являющиеся студентами высших учебных заведений. Эти факторы указывают на то, что они не полностью погружены в религиозное обучение.
Последствия пожара в Церкви всех наций в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
"Им дали зеленый свет". Что началось в Иерусалиме
8 октября 2023, 08:00
Ранее издание сообщало, что влиятельные раввины призвали студентов религиозных учебных заведений (иешив) игнорировать любые контакты со стороны ЦАХАЛ. По его данным, в религиозный партиях, которые входят в правящую коалицию, потребовали от премьер-министра к концу летней сессии парламента принять закон, который освободит ультраортодоксов от службы в армии.
Ранее на этой неделе армия Израиля подтвердила информацию прессы о том, что с воскресенья ультраортодоксы, подходящие под условия призыва, начнут получать повестки. В ЦАХАЛ заявили, что это необходимо в связи с оперативными потребностями армии и с учетом текущих вызовов для безопасности государства. Ортодоксальная община Бней-Брака, крупного религиозного района на востоке Тель-Авива, отреагировала на это акциями протеста, которые сопровождались беспорядками и задержаниями.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее выступил за расширение масштаба призыва в армию и распространение его на ультраортодоксальных евреев. В ультрарелигиозных кругах Израиля при этом убеждены, что посредством изучения священных текстов ультраортодоксы разделяют общественное бремя и вносят весомый вклад в обеспечение нерушимости и стабильности еврейского государства.
Здание Минобороны Израиля в Тель Авиве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Израиль допустил вывод армии из сектора Газа и Египта
10 июля, 15:51
В июне Верховный суд Израиля (Багац) единогласно вынес постановление, что государство ввиду отсутствия соответствующих законодательных рамок больше не может освобождать студентов еврейских религиозных учебных заведений от призыва на срочную военную службу. Также коллегия из девяти судей постановила, что правительство больше не может оказывать финансовую поддержку студентам иешив, не получившим отсрочку от службы в Армии обороны Израиля.
Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в иешивах, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году Верховный суд счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.
Полицейские в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Ортодоксы устроили беспорядки в Тель-Авиве из-за призыва на срочную службу
16 июля, 23:33
 
В миреИзраильТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала