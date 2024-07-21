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В Эйлате на юге Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.07.2024
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06:34 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/izrail-1960996199.html
В Эйлате на юге Израиля объявили воздушную тревогу
В Эйлате на юге Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.07.2024
В Эйлате на юге Израиля объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в городе Эйлат на юге Израиля, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T06:34
2024-07-21T06:34
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в городе Эйлат на юге Израиля, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в районе Эйлата, южный Израиль", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в его Telegram-канале. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 38 тысяч человек, пострадали свыше 89 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240721/yemen-1960989904.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Эйлате на юге Израиля объявили воздушную тревогу

Армия Израиля: в городе Эйлат на юге страны объявили воздушную тревогу

© Фото : deror_aviГород Эйлат
Город Эйлат - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : deror_avi
Город Эйлат. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в городе Эйлат на юге Израиля, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в районе Эйлата, южный Израиль", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в его Telegram-канале.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 38 тысяч человек, пострадали свыше 89 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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