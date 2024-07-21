https://ria.ru/20240721/izrail-1960981343.html

Нетаньяху пригрозил врагам Израиля после авиаудара по порту Ходейда

Нетаньяху пригрозил врагам Израиля после авиаудара по порту Ходейда - РИА Новости, 21.07.2024

Нетаньяху пригрозил врагам Израиля после авиаудара по порту Ходейда

Израиль будет защищать свою безопасность всеми средствами и атаковать враждебных акторов на любых фронтах, заявил в субботу премьер Биньямин Нетаньяху,... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T00:26

2024-07-21T00:26

2024-07-21T05:56

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ходейда (город)

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биньямин нетаньяху

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Израиль будет защищать свою безопасность всеми средствами и атаковать враждебных акторов на любых фронтах, заявил в субботу премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя авиаудары израильских ВВС по йеменскому порту Ходейда, который контролируется поддерживаемым Ираном движением "Ансар Алла" (хуситами). "Любой, кто желает видеть Ближний Восток стабильным и безопасным, должен выступить против иранской оси зла и поддержать борьбу Израиля против Ирана и его прокси: как в Йемене, так и в секторе Газа и в Ливане — повсюду ... У меня есть послание врагам Израиля: не заблуждайтесь на наш счет. Мы будем защищать себя всеми средствами на всех фронтах. Каждый, кто причинит нам вред, заплатит очень высокую цену за свою агрессию", — заявил Нетаньяху. В субботу вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Нетаньяху заявил, что эта операция стала прямым ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами, который в пятницу взорвался, врезавшись в жилой дом в центре Тель-Авива вблизи консульства США. В результате этой атаки погиб один человек, а еще по меньшей мере восемь получили ранения. Официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что израильские ВВС атаковали объекты двойного назначения и энергетические объекты хуситов в порту Ходейда. На многочисленных роликах, распространенных в социальных сетях, видно, как сильнейший пожар, возникший после атаки, поглощает территорию порта. Израильские военные также заявили, что порт используется для ввоза иранских вооружений, которые используются хуситами для атак по израильской территории, включая дроны и ракеты различных типов. Агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства движения "Ансар Алла" (хуситов) сообщило, что не менее 80 человек были ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде. Представитель хуситов также заявлял, что израильские авиаудары по порту не останутся без ответа.Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую озабоченность ударами Израиля по Ходейде и призвал страны Ближнего Востока проявить сдержанность во избежание дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20240720/yemen-1960963675.html

https://ria.ru/20240720/konflikt-1915630213.html

израиль

ходейда (город)

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ходейда (город), иран, биньямин нетаньяху, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году