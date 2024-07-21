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В Белоруссии заявили о сокращении числа провокаций на границе с Украиной - РИА Новости, 21.07.2024
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19:28 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/belorussija-1961074352.html
В Белоруссии заявили о сокращении числа провокаций на границе с Украиной
В Белоруссии заявили о сокращении числа провокаций на границе с Украиной - РИА Новости, 21.07.2024
В Белоруссии заявили о сокращении числа провокаций на границе с Украиной
Глава госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что обстановка на границе с Украиной остается напряженной, но при этом значительно сократилось... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:28
2024-07-21T19:28
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белоруссия
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Глава госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что обстановка на границе с Украиной остается напряженной, но при этом значительно сократилось число провокаций. "Обстановка на южных рубежах нашего государства остается сложной и напряженной. Это понятно, потому что на территории сопредельной Украины ведутся боевые действия", - сказал глава госпогранкомитета в интервью телеканалу ОНТ. Вместе с тем, по его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее провел "служебное совещание с силовым блоком, где четко и конкретно были уточнены задачи по состоянию на текущее время". "Что касается детально обстановки, я скажу, что она сложная, напряженная. Сопредельная сторона усиливается минно-взрывными заграждениями. Продолжаются мероприятия разведки, в том числе плотность полета беспилотных летательных аппаратов. Но при этом значительно сократились провокации на государственной границе с Украиной", - сказал Молостов.
https://ria.ru/20240716/lukashenko-1960010658.html
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко
В Белоруссии заявили о сокращении числа провокаций на границе с Украиной

Погранкомитет Белоруссии: обстановка на границе с Украиной остается напряженной

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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Белорусско-украинская граница. Архивное фото
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Глава госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что обстановка на границе с Украиной остается напряженной, но при этом значительно сократилось число провокаций.
"Обстановка на южных рубежах нашего государства остается сложной и напряженной. Это понятно, потому что на территории сопредельной Украины ведутся боевые действия", - сказал глава госпогранкомитета в интервью телеканалу ОНТ.
Вместе с тем, по его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее провел "служебное совещание с силовым блоком, где четко и конкретно были уточнены задачи по состоянию на текущее время".
"Что касается детально обстановки, я скажу, что она сложная, напряженная. Сопредельная сторона усиливается минно-взрывными заграждениями. Продолжаются мероприятия разведки, в том числе плотность полета беспилотных летательных аппаратов. Но при этом значительно сократились провокации на государственной границе с Украиной", - сказал Молостов.
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