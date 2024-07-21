https://ria.ru/20240721/belorussija-1961074352.html

В Белоруссии заявили о сокращении числа провокаций на границе с Украиной

В Белоруссии заявили о сокращении числа провокаций на границе с Украиной - РИА Новости, 21.07.2024

В Белоруссии заявили о сокращении числа провокаций на границе с Украиной

Глава госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что обстановка на границе с Украиной остается напряженной, но при этом значительно сократилось... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T19:28

2024-07-21T19:28

2024-07-21T19:28

в мире

белоруссия

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Глава госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что обстановка на границе с Украиной остается напряженной, но при этом значительно сократилось число провокаций. "Обстановка на южных рубежах нашего государства остается сложной и напряженной. Это понятно, потому что на территории сопредельной Украины ведутся боевые действия", - сказал глава госпогранкомитета в интервью телеканалу ОНТ. Вместе с тем, по его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее провел "служебное совещание с силовым блоком, где четко и конкретно были уточнены задачи по состоянию на текущее время". "Что касается детально обстановки, я скажу, что она сложная, напряженная. Сопредельная сторона усиливается минно-взрывными заграждениями. Продолжаются мероприятия разведки, в том числе плотность полета беспилотных летательных аппаратов. Но при этом значительно сократились провокации на государственной границе с Украиной", - сказал Молостов.

https://ria.ru/20240716/lukashenko-1960010658.html

белоруссия

украина

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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко