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В Белоруссии прокомментировали ситуацию с очередями на границе с ЕС - РИА Новости, 21.07.2024
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19:06 21.07.2024 (обновлено: 19:07 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/belorussija-1961072574.html
В Белоруссии прокомментировали ситуацию с очередями на границе с ЕС
В Белоруссии прокомментировали ситуацию с очередями на границе с ЕС - РИА Новости, 21.07.2024
В Белоруссии прокомментировали ситуацию с очередями на границе с ЕС
Глава госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что соседние страны ЕС пока не слышат призывы Минска вернуться нормальной работе пограничных... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:06
2024-07-21T19:07
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Глава госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что соседние страны ЕС пока не слышат призывы Минска вернуться нормальной работе пограничных пунктов пропуска для снятия проблемы очередей транспорта. "Мы всегда предлагаем вернуться к нормальной работе даже в тех условиях, когда закрыты пункты пропуска. К сожалению, пока нас не слышат", - сказал глава госпогранкомитета в интервью телеканалу ОНТ. Комментируя ситуацию с очередями транспорта на границе со странами ЕС, глава комитета рассказал, что недавно побывал в пункте пропуска "Варшавский мост" на границе с Польшей, видел обстановку, видел неудобства, которые терпят граждане. "Даже, можно сказать, видел страдания лиц, пересекающих государственную границу. К сожалению, как есть, так есть. Белорусская сторона, белорусские пограничники и таможня ритмично работают, выполняют договоренности, свои обязанности. К сожалению, основной вопрос очередей зависит от закрытия пунктов пропуска. И второе – это неритмичная работа пограничников и таможенных служб сопредельной стороны", - подчеркнул Молостов. Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового. В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
https://ria.ru/20240718/polsha-1960435603.html
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в мире, белоруссия, литва, польша, евросоюз
В мире, Белоруссия, Литва, Польша, Евросоюз
В Белоруссии прокомментировали ситуацию с очередями на границе с ЕС

Молостов: ЕС пока не слышит призывы Минска вернуться к нормальной работе ПП

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВид на на контрольно-пропускной пункт "Котловка" на белорусско-литовской границе
Вид на на контрольно-пропускной пункт Котловка на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вид на на контрольно-пропускной пункт "Котловка" на белорусско-литовской границе. Архивное фото
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Глава госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что соседние страны ЕС пока не слышат призывы Минска вернуться нормальной работе пограничных пунктов пропуска для снятия проблемы очередей транспорта.
"Мы всегда предлагаем вернуться к нормальной работе даже в тех условиях, когда закрыты пункты пропуска. К сожалению, пока нас не слышат", - сказал глава госпогранкомитета в интервью телеканалу ОНТ.
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Комментируя ситуацию с очередями транспорта на границе со странами ЕС, глава комитета рассказал, что недавно побывал в пункте пропуска "Варшавский мост" на границе с Польшей, видел обстановку, видел неудобства, которые терпят граждане. "Даже, можно сказать, видел страдания лиц, пересекающих государственную границу. К сожалению, как есть, так есть. Белорусская сторона, белорусские пограничники и таможня ритмично работают, выполняют договоренности, свои обязанности. К сожалению, основной вопрос очередей зависит от закрытия пунктов пропуска. И второе – это неритмичная работа пограничников и таможенных служб сопредельной стороны", - подчеркнул Молостов.
Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового. В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
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