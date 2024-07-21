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Конгрессмен-республиканец прокомментировал решение Байдена выйти из гонки - РИА Новости, 21.07.2024
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21:54 21.07.2024 (обновлено: 21:59 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/bayden-1961090267.html
Конгрессмен-республиканец прокомментировал решение Байдена выйти из гонки
Конгрессмен-республиканец прокомментировал решение Байдена выйти из гонки - РИА Новости, 21.07.2024
Конгрессмен-республиканец прокомментировал решение Байдена выйти из гонки
Конгрессмен Пол Госар заявил РИА Новости, что решение Джо Байдена выйти из президентской гонки в США стало результатом "переворота" со стороны демократов. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:54
2024-07-21T21:59
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Конгрессмен Пол Госар заявил РИА Новости, что решение Джо Байдена выйти из президентской гонки в США стало результатом "переворота" со стороны демократов.Президент США Джо Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца."Переворот завершен", – сказал Госар агентству.
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в мире, джо байден, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Джо Байден, США, Выборы президента США — 2024
Конгрессмен-республиканец прокомментировал решение Байдена выйти из гонки

Госар назвал решение Байдена выйти из гонки итогом переворота демократов

© AP Photo / Daniel ColeДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Конгрессмен Пол Госар заявил РИА Новости, что решение Джо Байдена выйти из президентской гонки в США стало результатом "переворота" со стороны демократов.
Президент США Джо Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.
"Переворот завершен", – сказал Госар агентству.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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