https://ria.ru/20240721/bayden-1961090267.html

Конгрессмен-республиканец прокомментировал решение Байдена выйти из гонки

Конгрессмен-республиканец прокомментировал решение Байдена выйти из гонки - РИА Новости, 21.07.2024

Конгрессмен-республиканец прокомментировал решение Байдена выйти из гонки

Конгрессмен Пол Госар заявил РИА Новости, что решение Джо Байдена выйти из президентской гонки в США стало результатом "переворота" со стороны демократов. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:54

2024-07-21T21:54

2024-07-21T21:59

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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Конгрессмен Пол Госар заявил РИА Новости, что решение Джо Байдена выйти из президентской гонки в США стало результатом "переворота" со стороны демократов.Президент США Джо Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца."Переворот завершен", – сказал Госар агентству.

https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html

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в мире, джо байден, сша, выборы президента сша — 2024