https://ria.ru/20240721/bayden--1961087324.html

СМИ: Байден еще в ночь на субботу думал продолжить гонку

СМИ: Байден еще в ночь на субботу думал продолжить гонку - РИА Новости, 21.07.2024

СМИ: Байден еще в ночь на субботу думал продолжить гонку

Президент США Джо Байден еще в субботу ночью думал продолжать участие в предвыборной гонке, но днем в воскресенье принял решение не переизбираться, передает... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:22

2024-07-21T21:22

2024-07-21T21:35

в мире

джо байден

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден еще в субботу ночью думал продолжать участие в предвыборной гонке, но днем в воскресенье принял решение не переизбираться, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Ночью в субботу президент Джо Байден планировал остаться в президентской гонке 2024 года, но в воскресенье днем сообщил старшим сотрудникам, что снимает свою кандидатуру", - говорится в публикации.Президент США Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.

https://radiosputnik.ru/20240721/bayden-1961087701.html

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в мире, джо байден