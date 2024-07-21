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СМИ: Байден еще в ночь на субботу думал продолжить гонку - РИА Новости, 21.07.2024
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21:22 21.07.2024 (обновлено: 21:35 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/bayden--1961087324.html
СМИ: Байден еще в ночь на субботу думал продолжить гонку
СМИ: Байден еще в ночь на субботу думал продолжить гонку - РИА Новости, 21.07.2024
СМИ: Байден еще в ночь на субботу думал продолжить гонку
Президент США Джо Байден еще в субботу ночью думал продолжать участие в предвыборной гонке, но днем в воскресенье принял решение не переизбираться, передает... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:22
2024-07-21T21:35
в мире
джо байден
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден еще в субботу ночью думал продолжать участие в предвыборной гонке, но днем в воскресенье принял решение не переизбираться, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Ночью в субботу президент Джо Байден планировал остаться в президентской гонке 2024 года, но в воскресенье днем сообщил старшим сотрудникам, что снимает свою кандидатуру", - говорится в публикации.Президент США Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.
https://radiosputnik.ru/20240721/bayden-1961087701.html
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в мире, джо байден
В мире, Джо Байден
СМИ: Байден еще в ночь на субботу думал продолжить гонку

Reuters: Байден в ночь на субботу хотел продолжить гонку, но в потом передумал

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден еще в субботу ночью думал продолжать участие в предвыборной гонке, но днем в воскресенье принял решение не переизбираться, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Ночью в субботу президент Джо Байден планировал остаться в президентской гонке 2024 года, но в воскресенье днем сообщил старшим сотрудникам, что снимает свою кандидатуру", - говорится в публикации.
Президент США Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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