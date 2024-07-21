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Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.07.2024
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05:21 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/artilleriya-1960992964.html
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.07.2024
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Расчеты орудий М-46 группировки войск "Север" сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:21
2024-07-21T05:21
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июл - РИА Новости. Расчеты орудий М-46 группировки войск "Север" сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Сегодня ночью отработали. Противник попытался поменять людей. Ночью два раза у нас взводился "пулемет". Вот и отразили у них ротацию. Они увидели, что по ним работают, в два орудия мы по ним работали, и обратно свернулись", - рассказал командир орудия Даниил. По его словам, когда необходимо обработать большую площадь, в бой вступают несколько орудий калибра 130 миллиметров, что позволяет моментально уничтожить цель. "Работаем на М-46 по разным целям – пехоте, минометам, различным орудиям, в том числе М777 (американская гаубица - ред.). Также контрбатарейная борьба, уничтожение опорных пунктов, срыв ротаций подразделений противника",- добавил он. Уточняется что, артиллеристы ведут непрерывную круглосуточную боевую работу по вскрываемым целям, разведка успешно ведет корректирует огонь и фиксирует огневое поражение противника.
https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960927497.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

Минобороны: расчеты орудий М-46 сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы ведут огонь из гаубицы по позициям ВСУ
Артиллеристы ведут огонь из гаубицы по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы ведут огонь из гаубицы по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июл - РИА Новости. Расчеты орудий М-46 группировки войск "Север" сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью отработали. Противник попытался поменять людей. Ночью два раза у нас взводился "пулемет". Вот и отразили у них ротацию. Они увидели, что по ним работают, в два орудия мы по ним работали, и обратно свернулись", - рассказал командир орудия Даниил.
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По его словам, когда необходимо обработать большую площадь, в бой вступают несколько орудий калибра 130 миллиметров, что позволяет моментально уничтожить цель.
"Работаем на М-46 по разным целям – пехоте, минометам, различным орудиям, в том числе М777 (американская гаубица - ред.). Также контрбатарейная борьба, уничтожение опорных пунктов, срыв ротаций подразделений противника",- добавил он.
Уточняется что, артиллеристы ведут непрерывную круглосуточную боевую работу по вскрываемым целям, разведка успешно ведет корректирует огонь и фиксирует огневое поражение противника.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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