https://ria.ru/20240720/zemletryasenie-1960857300.html

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 20.07.2024

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в ночь на субботу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T00:26

2024-07-20T00:26

2024-07-20T00:26

итуруп

тихий океан

елена семенова

происшествия

россия

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в ночь на субботу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в ночь на 20 июля. Его эпицентр располагался в 82 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, очаг – на глубине 62 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, подземные толчки силой до 2 баллов могли ощутить жители Итурупа. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240719/zemletryasenie-1960853806.html

итуруп

тихий океан

россия

курильские острова

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итуруп, тихий океан, елена семенова, происшествия, россия, курильские острова