https://ria.ru/20240720/yemen-1960872242.html

Британская компания сообщила об инциденте у берегов Йемена

Британская компания сообщила об инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 20.07.2024

Британская компания сообщила об инциденте у берегов Йемена

Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила об инциденте у берегов йеменского порта Ходейда, сообщают в субботу западные... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T07:31

2024-07-20T07:31

2024-07-20T07:31

в мире

красное море

ходейда (город)

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости/Прайм. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила об инциденте у берегов йеменского порта Ходейда, сообщают в субботу западные СМИ. "Британская компания по безопасности Ambrey заявила в субботу, что осведомлена об инциденте в 61 морской миле (113 километрах - ред.) к юго-западу от йеменской Ходейды", - говорится в сообщении агентства Рейтер. Подробности произошедшего не приводятся. Отмечается, что компания проводит расследование. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240719/husity-1960628457.html

https://ria.ru/20240703/tanker-1957146219.html

красное море

ходейда (город)

йемен

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в мире, красное море, ходейда (город), йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году