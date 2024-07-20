https://ria.ru/20240720/yemen-1960872242.html
Британская компания сообщила об инциденте у берегов Йемена
Британская компания сообщила об инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 20.07.2024
Британская компания сообщила об инциденте у берегов Йемена
Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила об инциденте у берегов йеменского порта Ходейда, сообщают в субботу западные... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T07:31
2024-07-20T07:31
2024-07-20T07:31
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости/Прайм. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила об инциденте у берегов йеменского порта Ходейда, сообщают в субботу западные СМИ. "Британская компания по безопасности Ambrey заявила в субботу, что осведомлена об инциденте в 61 морской миле (113 километрах - ред.) к юго-западу от йеменской Ходейды", - говорится в сообщении агентства Рейтер. Подробности произошедшего не приводятся. Отмечается, что компания проводит расследование. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240719/husity-1960628457.html
https://ria.ru/20240703/tanker-1957146219.html
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в мире, красное море, ходейда (город), йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Ходейда (город), Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британская компания сообщила об инциденте у берегов Йемена
Британская компания Ambrey сообщила об инциденте у берегов йеменской Ходейды