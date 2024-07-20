Рейтинг@Mail.ru
Британская компания сообщила об инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/yemen-1960872242.html
Британская компания сообщила об инциденте у берегов Йемена
Британская компания сообщила об инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 20.07.2024
Британская компания сообщила об инциденте у берегов Йемена
Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила об инциденте у берегов йеменского порта Ходейда, сообщают в субботу западные... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T07:31
2024-07-20T07:31
в мире
красное море
ходейда (город)
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946854179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5b779aea0150ae08ef457ef5136dbd01.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости/Прайм. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила об инциденте у берегов йеменского порта Ходейда, сообщают в субботу западные СМИ. "Британская компания по безопасности Ambrey заявила в субботу, что осведомлена об инциденте в 61 морской миле (113 километрах - ред.) к юго-западу от йеменской Ходейды", - говорится в сообщении агентства Рейтер. Подробности произошедшего не приводятся. Отмечается, что компания проводит расследование. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240719/husity-1960628457.html
https://ria.ru/20240703/tanker-1957146219.html
красное море
ходейда (город)
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946854179_221:0:2000:1334_1920x0_80_0_0_6df702968c6d183d247dd3323a9341ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, ходейда (город), йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Ходейда (город), Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британская компания сообщила об инциденте у берегов Йемена

Британская компания Ambrey сообщила об инциденте у берегов йеменской Ходейды

© AP Photo / Indian NavyСудно горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
Судно горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Indian Navy
Судно горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости/Прайм. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила об инциденте у берегов йеменского порта Ходейда, сообщают в субботу западные СМИ.
"Британская компания по безопасности Ambrey заявила в субботу, что осведомлена об инциденте в 61 морской миле (113 километрах - ред.) к юго-западу от йеменской Ходейды", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на Тель-Авив
Вчера, 09:12
Подробности произошедшего не приводятся. Отмечается, что компания проводит расследование.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Терпящий бедствие танкер Lavant в Аденском заливе - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
СМИ: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant затонул
3 июля, 16:02
 
В миреКрасное мореХодейда (город)ЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала