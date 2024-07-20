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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 20.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Звуки взрывов раздались в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T16:49
2024-07-20T16:49
2024-07-20T16:50
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Звуки взрывов раздались в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Харьковской области звучит почти восемь часов. "В Харькове местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в публикации в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Зеркало недели": в Харькове прогремели взрывы