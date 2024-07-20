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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 20.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:13 20.07.2024 (обновлено: 01:31 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/vzryvy-1960859822.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 20.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T01:13
2024-07-20T01:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."В Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикацииПо данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях страны.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html
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в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

"Общественное": в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
"В Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикации
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях страны.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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