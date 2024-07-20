https://ria.ru/20240720/vzryvy-1960859822.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 20.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T01:13

2024-07-20T01:13

2024-07-20T01:31

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."В Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикацииПо данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях страны.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины